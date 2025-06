Plafoni érő lángok csaptak fel Szolnokon, semmi nem maradt az épületből

Szívszorító pusztítás történt Szolnokon: vasárnap hajnalban kigyulladt és szinte teljesen megsemmisült a város egyik ikonikus épülete, a Banzai Kyokushin Karate Kai faháza, amely Shihan Furkó Kálmán legendás karatemester nevét viselte. A tragédia különösen megrázó, hiszen épp azon a napon tartották meg a mester emlékére rendezett nemzetközi karateversenyt, írja a Szoljon.hu.

Porig égett a szolnoki épület.

Fotó: Fotó: Kiss János

A Széchenyi István körúton található épületből vasárnap reggelre már csak elszenesedett romok maradtak. Bár az épület egy része kívülről még épen áll, a dódzsó, vagyis az edzőterem belseje teljesen megsemmisült. A tűz akkora volt, hogy füstoszlopa a város távoli pontjairól is jól látható volt. A helyszínre érkező tűzoltók hat vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat, munkájukat a vármegyei katasztrófavédelem irányította. A tűz keletkezésének körülményei egyelőre nem ismertek, de az épület 1977 óta állt, így a fa szerkezete különösen könnyen kapott lángra. A beavatkozás ellenére az egyik épületrész be is omlott.