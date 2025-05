Boldogság, majd hirtelen válás: nem Rubint Rella az első, aki elhallgatta, hogy válságba került a házassága

Jó ideje pletykálják, hogy valószínűleg nincs minden rendben Rubint Rella és Novothny Soma focista házasságában. Még csak 3 éve annak, hogy kimondták a boldogító igent, most azonban kiderült, elválnak. Persze nem a fitneszedző az első, aki elhallgatta, hogy gondok vannak a kapcsolatában, mutatjuk azokat a sztárokat, akiknek a válása szintén villámcsapásként érte a rajongókat.

Novothny Soma és Rubint Rella házassága váratlanul véget ért, de nem ők az elsők, akik nem beszéltek a gondokról (Fotó: Mediaworks archív)

Weisz Fanni és Hajmásy Péter házassága is hasonló körülmények között ért véget. A gyönyörű modell 7 éven át volt együtt egykori kedvesével, ám az esküvő után 2 évvel tönkrement a kapcsolatuk. Ugyan nem beszéltek a nehézségeikről, a szemfüles rajongók ott is kiszúrták, hogy egyre kevesebb a közös poszt, ami után nem sokkal meg is érkezett a nagy bejelentés. Azóta az egykori pár mindkét tagja újra szerelmes, sőt mindketten szülővé is váltak.

Nem csak Rubint Rella és Soma tűntek álompárnak

Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari házassága is a két sportolóéhoz hasonlóan nagy szerelemnek indult, így arra senki sem számított, hogy a házasságuk egy évig sem tart majd. Ugyan a színészpárnak egy közös gyermeke is született, de az első házassági évfordulójukon már nem alkottak egy párt. Ennek ellenére a válási procedúra két évig húzódott, de időközben mindkét fél új társat talált magának.

Széphalmi Juliska és Sánta Laci szerelme is a színházban indult

Akárcsak Dancs Annamari és Kerényi Miklós Máté kapcsolata, úgy Sánta Laci és Széphalmi Juliska közös élete is a színházban kezdődött, és végül sajnos hasonló véget is ért. A színész 7 évig élt boldogan a táncossal, sőt egy közös gyermekük is született, de hiába a sok próbálkozás és párterápia, a házasságuk végül zátonyra futott. A rajongók igazi mesebeli szerelemnek tartották az övéket, így szinte derült égből villámcsapásként érte őket a válás híre.

Széphalmi Juliska Sánta Lacitól való válása valósággal sokkolta a rajongókat (Fotó: Markovics Gábor)

Peller Anna és Lukács Miki szövetségesek maradtak

Lukács Miki és Peller Anna házassága sosem volt botrányosnak mondható, sőt sokkal inkább a harmónia jellemezte, ezért is lepett meg mindenkit, amikor bejelentették, hogy már külön keresik a boldogságot. Az egykori sztárpár szerencsére békében intett búcsút egymásnak, sőt barátok, vagy ahogy ők mondják, szövetségesek maradtak. És bár azóta mással boldogok, közös kislányukat, Annabellát nagy egyetértésben nevelik.