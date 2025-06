"Szorongása okozza a fájdalmait" - félrediagnosztizálták a családanyát, életveszélyes betegséggel küzd

Gyermeke az egyetlen, aki miatt továbbra is küzd magáért az az édesanya, akinek fájdalmaira az orvosok ráfogták, hogy valószínűleg csak a szorongása okozza. Mindezt úgy, hogy a 25 éves Maisie Moore közben életveszélyes nyaksérüléssel küzdött. Olyan szintű panaszai voltak, amely miatt nyakmerevítőt kellett hordjon, ok nélkül volt hányingere és magas vérnyomása. Mivel általában jól bírja a betegségeket, így ő és párja egyből tudták, komoly baj van. Még akkor is, ha a kórházi dolgozók Maisie tesztjeit követően azt állították, minden értéke normális.

Orvosai közölték, a szorongás lehet betegségének oka (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az egész azonban odáig vezetett, hogy Maisie memóriazavarral kezdett el küzdeni és rendkívül érzékeny lett a fényre. Ekkor kezdtek el magánkórházba járni vizsgálatokra, amelyek súlyos diagnózist hoztak számukra: a családanya nyaki csigolyái túlzottan mozogtak a körülöttük lévő szalagok és szövetek elgyengülése miatt.

Megfelelő kezelést erre Angliában nem találtak, csak Spanyolországban. Az ára azonban olyan magas, hogy Maisie párja adománygyűjtésbe kezdett.

Egy olyan ritka kórral küzd, amely ötezer emberből egyet érint. A betegség miatt a gerincvelője összeroppanhat. Ha nem kezelik, akkor akár le is bénulhat

- olvasható az adománygyűjtő oldalon, ahol kiemelik, Maisie-nek összesen 55 ezer fontra, azaz 26 millió forintra lenne szüksége a különleges műtétre, amelynek köszönhetően az anya újra képes lenne közösségi életet élni.

Ez az utolsó esélyünk. Próbálunk pozitívak maradni, de ez nehéz. Egyszerűen nincs pénzünk rá. A legrosszabb látni azt, hogy Maisie árnyéka lett önmagának. Nem képes menni sehova, ami miatt rendkívül fusztrált. Próbálok neki okot keresni, hogy ne adja fel, de nehéz, nagyon mélyen érintő őt. Nem lát reményt a mindennapokban. A lányunkat sem képes felemelni.

