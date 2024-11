A Liget Budapest Projekt keretében Magyarország legnagyobb tájépítészeti megújítása zajlik, évről évre folyamatosan növelik a revitalizált parkrészek számát, mostanra a park csaknem fele, összesen 270.000 m2 zöldfelület újult meg. Aki a zöld környezetben a séta mellett aktívan szeretne sportolni, azt a több, mint egy tucat sportolási lehetőséget biztosító Városligeti Sportcentrum várja. A Sportcentrum 2020 szeptemberi átadását követően a Liget egy csapásra Budapest legsokoldalúbb közösségi sporthelyszínévé vált, melynek kínálata tovább erősödött 2020 év végén, hiszen birtokba vehette a közönség a 2 kilométeres futókört is, amely a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát kínál, modern és biztonságos szolgáltatásokkal. Az ingyenesen használható sportpályák- és eszközök kihasználtsága folyamatos, a foglalható Városligeti Miniarénát és a Kosárarénát megnyitásuk óta már 4.500 alkalommal, több mint 10.000 órára foglalták le. A Liget projekt keretében 2018-ban átadták a környező iskolák igényei szerint kialakított ifjúsági sportpályákat, melyet iskolai testnevelésóra keretében is könnyen megközelíthető helyen, a megújult Vakok Kertje mellett alakítottak ki. Megnyitása óta örömmel és intenzíven használják a környékbeli iskolák, és az oktatási idő után a környékbeli sportszerető látogatók is. Az idén megújított és átadott KRESZ park pedig az ország legnagyobb és legkomplexebb, a különböző korosztályú gyerekeket játékosan a közlekedési szabályokra tanító, és közben kikapcsolódásra, sportolásra is alkalmas parkrésze, ahol a gyerekeket egész nyáron ingyenes KRESZ Suli foglalkozások várták.