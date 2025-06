Lángok mindenütt: égtek az autók, tűz perzselte a magyar erdőt - Izzik a levegő a rekordmelegben

Nem túlzás azt állítani, hogy ezen a héten valósággal berobbant az igazi, forró nyári idő Magyarországra. Már szerdán ( jún. 25.) is rekordot döntött a hőmérséklet, Újpesten ugyanis 36,2 fokot mértek. A csütörtöki ( jún. 26.) nap viszont még ezt is felülmúlta: a Köpönyeg adatai szerint már kora délután elérte a hőmérséklet a 38,6 fokot. Sajnos, a napsütés nem csak a strandolásnak kedvezett, ugyanis az ország több pontján is tombolt a tűz, sok helyen lángolt az avar, az erdő, mi több volt, ahol még az autók is kigyulladtak a terjedő lángok miatt.

Tompán a határ menti külterület égett, a tűz egy autóbontót is elért, több kocsi kigyulladt Fotó: Baon/Pozsgai Ákos

Még az autók is kigyulladtak Tompán

Először Tompa külterületén, a határ mellett csaptak fel a lángok: a tűz már szerdán, késő délután fellobbant a település külterületén, a lángok innen terjedtek tovább. A szemtanúk szerint a füstfelhőt messziről is látni lehetett.

A határ túloldalán is látni lehetett, akkor már nagyon égett minden. Nagyon sok tűzoltó dolgozott kint. Pár óra múlva néztük, de még mindig ott volt a füst, állítólag még másnap reggel is oltottak

- mesélte egy közelben élő. A tűzoltók valóban ádáz harcot vívtak a lángokkal: úgy tudjuk, hogy mintegy 15 órán keresztül harcoltak a tűzzel. A munkájukat nagyon megnehezítette, hogy a lángok elértek egy autóbontót is, ahol több kocsi is kigyulladt, ezen kívül még a gumik is égtek:

Szerdán, kora délután gyulladt meg a vegyes erdő aljnövényzete, Tompa külterületén. Az érintett részen két autóbontó is van, ahol járművek, hulladék és autógumik égtek. A drónos felderítés alapján egy százhektáros terület fele fogott tüzet

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A legtöbb helyen az aljnövényzet gyulladt meg: a száraz gaz és a fű szempillantás alatt lángra kapott az extrém melegben Fotó: Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltóság

A lángok tíz tanyát is elértek, szerencsére végül nem esett kár bennük, illetve egy állattartó telepet is sikerült megóvniuk:

- A lángok tíz tanyát is érintettek, de kárt nem tettek bennük, egy sertéstelepet pedig sikerült megmenteni a tűztől, amely nem érintette a határvonalat. Csütörtökön reggel még kiskunhalasi, kiskunmajsai és kiskőrösi hivatásos tűzoltók, valamint a tűzeseti helyszíni szemlét végző Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat volt a helyszínen - fűzték hozzá. A tűzoltók viszont az autópályára is rohanhattak: az M5-ös autópálya közelében ugyanis kigyulladt a learatott gabona, így a pályát a 92. és a 93. kilométer között lezárták az oltás idejére.

Sajnos azonban itt nem értek véget a tűzesetek, csütörtökön reggel Pest vármegyében is rohantak oltani, miután először Tahitótfaluban, majd Sülysápon is lángot fogott az aljnövényzet az erdőben.

Tahitótfalura szerencsére időben érkeztek oltani, a tűz nem tudott továbbterjedni.

Ma hajnalban Tahitótfalura, a Tökösmező utca feletti erdőbe riasztottak minket, ahol tüzet, füstölést jelentettek. A jelzett helyen valóban égett az aljnövényzet, egy D-sugárral, és puttonyfecskendőkkel sikerült időben körülhatárolni, eloltani, mielőtt elterjedt volna nagyobb területen

- írta a Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltóság. Sülysápon is időben léptek: ott a kigyulladt akácost oltották.