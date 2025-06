Aki valaha az űrben járt sztár, példakép, vagy hős lett - Kapu Tibor is legenda lehet a landolás után

Az emberiség egyik nagy terve mindig is az volt, hogy elhagyja a Földet, és kilép a világűrbe. Ez végül 1961-ben történt, Jurij Gagarin volt az első, akit kilőttek. Ezután ez több emberrel is megtörtént, amelynek köszönhetően, ők egy kiváltságos társasághoz tartozhatnak. Kapu Tibor is ebbe a körbe kerülhet.

A világ első űrhajósa Jurij Gagarin szovjet repülőtiszt és kozmonauta volt. 1961. április 12-én a Vosztok-1 fedélzetén indult a világűrbe. Ő volt az első ember, aki elhagyta a Föld légkörét. Neve valóban megkerülhetetlen, a világon szinte mindenki hallott már róla. Később sokan is megtehették ezt, ez azonban a mai napig óriási tettnek számít. Ebbe a legendás társaságba került most be Kapu Tibor. Jurij Alekszejevics Gagarin az űrruhájában - Kapu Tibor felszerelése persze sokkal modernebb

Fotó: Origo A Szovjetunió elutasította a sztárkultuszt, és nagyon ügyelt arra, hogy Gagarin ne kezeljék így, amerikai mintára. Ő példakép volt, vagy még inkább hős. Ha mai kifejezéssel akarunk élni, ő volt ebben az időben a Szovjetunió arca. Visszatérése után két nappal repülővel vitték Moszkvába, majd egy nyitott kocsival utazott a Vörös térre. Tomboló, éljenző emberek ezrei mellett haladt el, majd maga Hruscsov tüntette ki. A korabeli leírások szerint a Vörös téri népünnepélyt sokan a második világháborút lezáró győzelem-naphoz hasonlították. Gagarin nem sokkal ezután hazai és nemzetközi diadalútra indult. Rengeteg kitüntetéssel halmozták el. A világ 30 országát látogatta meg, köztük Magyarországot is, népszerűsítve az űrrepülést. 1961 Jurij Gagarin fogadása 1961. augusztus 19-én. Fortepan Dénes János

Fotó: Fortepan/Dénes János Később már nem hajtott végre több űrrepülést, noha néhány évvel az első repülése után ismét részt kellett vennie egy űrhajós programban, az új, Szojuz űrhajó közelgő repüléseire, illetve a szovjet holdprogram feladatainak teljesítéséhez. A kiképzés közben, egy MiG–15 UTI repülőgépen felszállva, 1968. március 27-én repülőbalesetet szenvedett, melynek során gépparancsnokával együtt lezuhant, és meghalt. Krátert neveztek el róla Az első női űrhajós is szovjet volt, Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova. Két évvel Gagarin után járt a világűrben. 1963. június 16-án a Vosztok–6 fedélzetén szállt fel, és 48-szor kerülte meg a Földet, mielőtt három nap után sikeresen visszatért. Élő legenda: Ismerd meg az első női űrhajós, Valentyina Tyereskova történetét!

Fotó: AFP / AFP Ő az egyetlen, aki vezérőrnagyi rangban szolgált az Orosz Fegyveres Erőknél, 1968-tól a Szovjet Nőbizottság elnöke lett. 2014. február 7-én, a szocsi téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségén az olimpiai lobogót Oroszország nyolc köztiszteletben álló személyisége hozta be, egyikük Tyereskova volt. Mai napig példakép.

A Sas leszállt Nyolc évvel Gagarin űrrepülése után 1969. július 20-án, landolt a Holdon az Eagle holdkomp az Apollo–11 két űrhajósával, Neil Armstronggal és Edwin E. Aldrinnal. Ekkor hangzott el, a ma már ikonikus mondta: A sas leszállt Nem sokkal később Armstrong kiszállt, és sétálni kezdett a Holdon, és jött a másik ma szállóigévé vált mondat: Kis lépés az embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek Az űrsétát százmilliók követték a tévében. A történelmi jelentőségű eseményt Magyarországon is adta a televízió, igaz, mivel a tervezettnél később indult, így csak felvételről. Az emberiség járt már az égi kísérőnkön, de vajon élhetnénk a Holdon?

Fotó: Forrás: Wikipédia/ NASA / Neil A. Armstrong Akkor Amstrong már a világ egyik legismertebb embere volt. Gyakorlatilag rocksztárként kezelték, igaz még inkább a visszatérése után bántak így vele. 1969-ben megkapta az Collier-kitüntetést,

Jimmy Carter elnök pedig 1978-ban átadta neki a Kongresszusi Űrkutatási Becsületrendet.

1979-ben bekerült a Nemzeti Repülési Hírességek Csarnokába,

és korábbi legénységtársaival együtt 2009-ben megkapta a Kongresszusi Aranyérmet. Neil Armstrong, Buzz Aldrin,Michael Collins

Fotó: AFP / AFP Megszámlálhatatlan mennyiségű interjút adott, és tartott előadást a világ különböző pontjain. Magyarország a hetedik nemzet a világon, akinek tagja járt az űrben A 70-es évek második felében indult el a szocialista országok közös űrkutatási programja Interkozmosz néven. Ennek a programnak a keretében lehetőséget kaptak a szocialista tagállamok, hogy egy-egy pilótájuk feljusson a világűrbe a Szojuz űrhajókkal. A feladatra jelentkező vadászpilótáknak sokrétű szűréseken kellett átesniük. Farkas Bertalan is jelentkezett az űrprogramra, és 1978-ban kiválasztották az első magyar űrhajósnak. 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött fent az űrben. Ez idő alatt számos tudományos kísérletben vett részt a Szaljut-6 szovjet űrállomáson. Többek között az űr emberre gyakorolt hatásait vizsgálta, így sokat segített a jövő űrhajósainak. Hazatérése után igazi hősként ünnepelték. Minden újság róla szólt. Az országot ellepték az űrutazásához kapcsolódó emléktárgyak. Sok Farkas Bertalan úttörő-őrs alakult.

Álmodozó gyerekek példaképe lett, hisz egy egész nemzetnek bizonyította be, hogy magyarként is el lehet jutni a csillagokba. Kapu Tibor - 45 év után magyar az űrben Farkas Bertalannak köszönhetően Magyarország lett a hetedik nemzet a világon, akinek tagja kilépett az űrbe. Most pedig 45 év ez újra megtörténik Kapu Tibor sikeres kilövését követően.