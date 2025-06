Tűz Horvátországban: „Nem kívánom senkinek, amit átéltünk” - Zsuzsa családját hajóval mentették a tűzből

Évente több százezer magyar választja nyaralása célpontjául Horvátországot; a tűzvész idején is sokan tartózkodtak az országban. Zsuzsanna családja a hosszabb nyaralását töltötte, amikor fellángolt a tűz Horvátországban. Még most is a romokat takarítják a családi nyaralójuknál.

Pusztító tűz Horvátországban Fotó: Beküldött

Tűz Horvátországban

A katasztrófa június 21-én, szombat reggel kezdődött. Pisak település közelében csaptak fel a lángok, a tűz gyorsan terjedt. A tűznek több sérültje is van, halálos áldozatról azonban egyelőre nem érkezett hír. Az eddigi információk szerint a tüzet gyújtogatás okozhatta. A tűzoltók hétfő reggelre emberfeletti erővel fékezték meg a lángokat és oltották el a tüzet.

Kilátás a nyaralóból Fotó: Beküldött



„Nem kívánom senkinek, amit átéltünk”

Zsuzsanna elmesélte a Borsnak, hogy idegtépő időszakon van túl. A családja éppen Horvátországban nyaralt, amikor elérte őket az Omis és Makarska között tomboló tűz. Hosszú ideig kommunikálni sem tudott velük.

Zsuzsanna családja menekült a pusztító lángok elől. Óriási szélben és pernyében gyalogoltak a vízben. Horrorfilmhez hasonlították a helyzetet. Az emberek SUP deszkákkal tolták be a gyerekeket és a háziállatokat a vízbe az óriási hőség elől. A magyar családot hajóval vitték biztonságos helyre. Omis városában kaptak szállást és ellátást.

Nem kívánom senkinek, amit átéltünk. A családom épségben, itt-ott kicsit megperzselve, de életben van

– mondta Zsuzsa.