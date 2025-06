Rejtélyes haláleset: Dunában találták meg Ferenc holttestét, tucatnyian gyászolják a férfit

Napokon keresztül keresték és kutatták erejüket megfeszítve csapatok tucatjai azt a 40 éves férfit, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a Duna esztergomi szakaszán. K. Ferencnek ugyanis egyik pillanatról a másikra veszett nyoma, sem barátai, sem szerettei nem tudták, hova tűnhetett. Bár a bejelentés után a rendőrökön kívül magyar és szlovák csapatok is kutatták a férfit, eltűnése után pár nappal már csak a szomorú hír érkezett: Ferencnek már csak a holttestét emelték ki a folyóból.

Ferencet napokon át keresték a szlovák és a magyar csapatok, azonban már csak a holttestét találták meg Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Dunában találták meg Ferenc holttestét

A férfinek június 8-án veszett nyoma, természetesen a családtagok és szerettek azonnal jelentették is eltűnését. A zsaruk mellett azonnal akcióba léptek a keresőcsapatok is, akik már motorcsónakkal is a férfi nyomába eredtek a folyó adott szakaszán:

Szeretném kérni minden itt élő, a környéket ismerő embert, akinek van motorcsónakja, vagy tud segíteni bármilyen módon a keresésben, hogy jelentkezzen

- kérte Ferenc eltűnése után a férfi egyik szerette.

Szerencsére az emberek rögtön megmozdultak: többen motorcsónakkal keresték a férfit, míg csakhamar két ország kutató-mentő csapatai is jelentkeztek: először a komáromi kutató-mentők csatlakoztak be a keresésbe, akik a Duna párkányi szakaszát fésülték át több emberrel, majd másnap már a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai is becsatlakoztak a keresésbe, akik a magyar oldalon dolgoztak.

Bár mind a két csapat erőn felül dolgozott azon, hogy csodát tegyenek, sajnos pár nappal később csak a holttestét találták meg:

Most kaptuk a hírt, hogy a múlt héten eltűnt 40 éves magyarországi férfi, K. Ferenc holttestét tegnap este megtalálták a Dunában. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a kereséshez – akár terepen, akár információval, akár lélekben. A gyászoló családnak sok erőt kívánunk, őszinte részvétünk!

- írta a szlovák csapat szomorúan.

A férfi halála minden ismerőst megrendített, most tucatnyian gyászolják a férfit:

Szívből búcsúzom Tőled, Feri, akit nagyon szerettem és nagy tisztelettel becsültem. Az emléked örökre megmarad szívemben, és a szeretet, amit adtál, soha nem halványul el. Hiányod mély űrt hagy bennünk, de tudom, hogy lelked örökre velünk marad

- írta szomorúan a férfi szomszédja.