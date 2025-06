"Mosolyát soha nem felejtjük" – saját születésnapi buliján vesztette életét a tündéri hatéves fiúcska

Tragikus körülmények között, mindössze pár nappal a születésnapja után vesztette életét a kis Gunner Hyatt, aki héliumot szívott be egy lufiból. A hatéves brit kisfiú a nemesgáz belélegzését követően megfulladt. Habár mentőt hívtak hozzá, már ők sem tudtak rajta segíteni. Jelenleg egy vizsgálat próbálja meghatározni, mi is okozhatta a felfoghatatlan balesetet, ami miatt a hatóságok arra kérik a szülőket: figyeljenek oda a gyermekeikre, a héliumos lufi ugyanis hiába tűnik ártalmatlan játéknak, akár halált is okozhat.

A kis Gunner mindössze hatéves volt: halála megrázta az egész családot Fotó: GoFundMe

Gunner, aki ősszel kezdte volna az iskolát, olyan gyermek volt, aki mindenki arcára mosolyt csalt, akivel találkozott. Leginkább a szabad levegőn szeretett lenni. Kedvence a horgászat és a baseball volt, de a vadászatot is imádta.

Megőrült a hatalmas monster truckokért, és soha nem hagyott volna ki egy alkalmat sem, hogy lássa azokat. Félelem nélkül élt, a szíve tele volt szeretettel, játékossággal, mosolyát soha nem felejtjük

– olvasható halálhírének közleményében, amelyben kiemelik: Gunner épp hogy hatéves lett a tragédia előtt.

Nagynénje, Bethany Hyatt így emlékezett meg róla:

Bárki, aki ismerte őt, tudta, milyen csodás gyermek is volt. Nincsenek rá szavak, amelyekkel kifejezhetném, mekkora űrt hagyott hátra a hiánya. Gondolatainkban örökké velünk marad, veszteségünket soha nem fogjuk tudni feldolgozni. Rövidke élete alatt ugyanis oly sok ember lelkét megérintette

– idézi őt a Mirror.