Kiderült, miért halasztotta el a nászútját Cserpes Laura

Nekem egyetlen vágyam volt, hogy szerettem volna a Central Parkot teljes tavaszi díszében látni, tele virágokkal, és ez most sikerült is. Nagyon sokat sétáltunk, 15 kilométereket simán. Ez egyfajta nászút is volt egyébként, mert tavaly nyár végén az esküvőnk után már rögtön jöttem a Sztárban Sztár All Starsba, úgyhogy nem volt időm egyáltalán. De szeretnénk majd kiszakítani még egy kis lopott időt, mert a koncertek miatt nagyon sűrű lesz most a nyaram