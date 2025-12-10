Szoboszlai termeli a gólokat, de nem ő a legértékesebb magyar a virtuális futballban

Hamarosan elcsendesülnek a legnagyobb stadionok, ugyanis a karácsonyi időszakban átmenetileg leállnak a Bajnokok Ligája küzdelmei. A csapatok és a játékosok a felkészülésre és a családjaikra fókuszálnak, amiket egy-egy hazai bajnoki szakít csak félbe. A Liverpoolra minden kétséget kizáróan ráfér, hogy rendezzék a soraikat, ugyanis kifejezetten rosszul teljesítenek a Premier League-ben. A BL-ben jobb a helyzet, ugyanis sikerült legyőzni a Vörösöknek a Milánt, így a 8. helyről várhatják a folytatást. Az egyetlen gól szerzője az a Szoboszlai Dominik volt, aki több kártyával is büszkélkedhet az EA Sports FC 26 Ultimate Teamben, azonban nem ő a legértékesebb magyar játékos.

Fotó: Getty Images

FUT-ban egykori és jelenlegi legendákból építhető meg az álomtizenegy, avagy nem kell felvonni a szemöldököt, ha Pelé, Puskás, Haaland és Lamine Yamal ugyanabban a kezdőben kap helyet. A magyar kiválóságok közül csak néhányan tudnak aktív szerepet kapni a legjobb csapatokban, azonban messze még a szezon vége, számítani lehet arra, hogy egy-egy jobb teljesítmény után máris jön az újabb lap magyar zászlóval a sarkában.

Jelenleg Puskás Ferenc icon lapja a legértékesebb magyar kártya FUT-ban, amiért a közösségi piacon nem szégyellnek elkérni több mint 1,2 millió érmét. Őt követi hatalmas lemaradással Szoboszlai FoF Captains kártyája, ami 87-es értékével nem emelkedik ki a mezőnyből. 115 000 coinért bárki lecsaphat rá. Akinek vékonyabb a pénztárca, annak Szoboszlai Ratings Reload kártyája lehet alternatíva, ami 85 500 coinért vihető. Még egy olyan magyar labdarúgó van, aki elmondhatja magáról, hogy 10 000 coinnál értékesebb lapja van a jelenleg legnépszerűbb virtuális focis videójátékban. Willi Orban Cornerstones kártyája 86-os értékeléssel bír, a Lipcse védőjének ezen kiadásáért 18 250 coint kérnek a piacon.