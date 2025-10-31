Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ki akarna újraélni egy borzasztó első randit? Most mégis megteheted!

randi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 20:45
első randivideójátékok
Hiánypótló alkotást dobnak novemberben piacra, amin mindössze két ember dolgozott.

Bizonyára a kedves olvasó is részese volt már olyan randevúnak, ami rosszul sült el. Nem volt kémia, csak az exről beszélt az egyik fél, esetleg nem várt telefonhívás érkezett az eltitkolt férjtől/feleségtől. Vannak azonban katasztrofális találkák, amelyek az élet iskolájában például elrettentő szolgálhatnak. Ez volt a motivációja a Anton Pätsi, Henri Pätsi párosnak, akik eldöntötték, hogy elkészítik azt a videójátékot, amelyik a valaha volt legrosszabb első randit mutatja be mindössze 15-30 perc alatt.

Randiszimulátorból van pár a piacon, de rémes első randis szimulátort nagyítóval kell keresni
Randiszimulátorból van pár a piacon, de rémes első randis szimulátort nagyítóval kell keresni Fotó: Rostyslav Oleksin

Pokoli első randiból nagyszerű videójáték? Így kell ezt csinálni!

A helyszín és a szereplők viszonylag egyszerűen leírhatóak. A játékos egy fiút irányít, aki előkapja a randi során a retro kézikonzolját, hogy elmerüljön a pixelek között. A játék a játékban során különböző párbeszédeket kell folytatni a kiszemelttel, valamint a vicceskedő pincérrel. Ennyi az egész, semmi több, de a leírás alapján kiszámíthatatlan és szörnyen szörnyű eredményekhez vezethet az, ha az egyik vagy épp a másik irányba terelődik a virtuális beszélgetés. Már első kedvcsináló képek és videók alapján kirajzolódik, hogy nem lehet komolyan venni majd azt, ami a képernyőkön történik. Ez egy nagyon valóságos alaphelyzet szürreális kifordítása, ami egyszerre próbál realisztikus, de mégis a talajtól elrugaszkodott formában tálalni egy mindennapi szituációt.

Bár novemberi megjelenés szerepel a DateBoy hivatalos Steam oldalán, ennél pontosabb adat egyelőre még nem érhető el. A 15-30 perces játékidőt maguk a fejlesztők szögezték le, ez előrevetíti azt, hogy jelentéktelen összegért lehet majd beszerezni az aprócska programot. Hatalmas meglepetés lenne, ha nem egyszámjegyű ár (euróba) kerülne fel végül a virtuális címkére. Az biztos, hogy érdemes bekövetni már most a játékot, nehogy az érdeklődő lecsússzon a következő hónap egyik legváratlanabb megjelenéséről.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu