Ki akarna újraélni egy borzasztó első randit? Most mégis megteheted!

Bizonyára a kedves olvasó is részese volt már olyan randevúnak, ami rosszul sült el. Nem volt kémia, csak az exről beszélt az egyik fél, esetleg nem várt telefonhívás érkezett az eltitkolt férjtől/feleségtől. Vannak azonban katasztrofális találkák, amelyek az élet iskolájában például elrettentő szolgálhatnak. Ez volt a motivációja a Anton Pätsi, Henri Pätsi párosnak, akik eldöntötték, hogy elkészítik azt a videójátékot, amelyik a valaha volt legrosszabb első randit mutatja be mindössze 15-30 perc alatt.

Randiszimulátorból van pár a piacon, de rémes első randis szimulátort nagyítóval kell keresni Fotó: Rostyslav Oleksin

Pokoli első randiból nagyszerű videójáték? Így kell ezt csinálni!

A helyszín és a szereplők viszonylag egyszerűen leírhatóak. A játékos egy fiút irányít, aki előkapja a randi során a retro kézikonzolját, hogy elmerüljön a pixelek között. A játék a játékban során különböző párbeszédeket kell folytatni a kiszemelttel, valamint a vicceskedő pincérrel. Ennyi az egész, semmi több, de a leírás alapján kiszámíthatatlan és szörnyen szörnyű eredményekhez vezethet az, ha az egyik vagy épp a másik irányba terelődik a virtuális beszélgetés. Már első kedvcsináló képek és videók alapján kirajzolódik, hogy nem lehet komolyan venni majd azt, ami a képernyőkön történik. Ez egy nagyon valóságos alaphelyzet szürreális kifordítása, ami egyszerre próbál realisztikus, de mégis a talajtól elrugaszkodott formában tálalni egy mindennapi szituációt.

Bár novemberi megjelenés szerepel a DateBoy hivatalos Steam oldalán, ennél pontosabb adat egyelőre még nem érhető el. A 15-30 perces játékidőt maguk a fejlesztők szögezték le, ez előrevetíti azt, hogy jelentéktelen összegért lehet majd beszerezni az aprócska programot. Hatalmas meglepetés lenne, ha nem egyszámjegyű ár (euróba) kerülne fel végül a virtuális címkére. Az biztos, hogy érdemes bekövetni már most a játékot, nehogy az érdeklődő lecsússzon a következő hónap egyik legváratlanabb megjelenéséről.