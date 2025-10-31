Ki akarna újraélni egy borzasztó első randit? Most mégis megteheted!

Bizonyára a kedves olvasó is részese volt már olyan randevúnak, ami rosszul sült el. Nem volt kémia, csak az exről beszélt az egyik fél, esetleg nem várt telefonhívás érkezett az eltitkolt férjtől/feleségtől. Vannak azonban katasztrofális találkák, amelyek az élet iskolájában például elrettentő szolgálhatnak. Ez volt a motivációja a Anton Pätsi, Henri Pätsi párosnak, akik eldöntötték, hogy elkészítik azt a videójátékot, amelyik a valaha volt legrosszabb első randit mutatja be mindössze 15-30 perc alatt.
A helyszín és a szereplők viszonylag egyszerűen leírhatóak. A játékos egy fiút irányít, aki előkapja a randi során a retro kézikonzolját, hogy elmerüljön a pixelek között. A játék a játékban során különböző párbeszédeket kell folytatni a kiszemelttel, valamint a vicceskedő pincérrel. Ennyi az egész, semmi több, de a leírás alapján kiszámíthatatlan és szörnyen szörnyű eredményekhez vezethet az, ha az egyik vagy épp a másik irányba terelődik a virtuális beszélgetés. Már első kedvcsináló képek és videók alapján kirajzolódik, hogy nem lehet komolyan venni majd azt, ami a képernyőkön történik. Ez egy nagyon valóságos alaphelyzet szürreális kifordítása, ami egyszerre próbál realisztikus, de mégis a talajtól elrugaszkodott formában tálalni egy mindennapi szituációt.
Bár novemberi megjelenés szerepel a DateBoy hivatalos Steam oldalán, ennél pontosabb adat egyelőre még nem érhető el. A 15-30 perces játékidőt maguk a fejlesztők szögezték le, ez előrevetíti azt, hogy jelentéktelen összegért lehet majd beszerezni az aprócska programot. Hatalmas meglepetés lenne, ha nem egyszámjegyű ár (euróba) kerülne fel végül a virtuális címkére. Az biztos, hogy érdemes bekövetni már most a játékot, nehogy az érdeklődő lecsússzon a következő hónap egyik legváratlanabb megjelenéséről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.