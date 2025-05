Űrhajós, orvos és világsztár sportoló, a virtuális világban bárkiből lehet bárki

A videójátékoknak és a videójátékok szerelmeseinek egyaránt ezer arca van. Léteznek olyanok, akik kifejezetten a lövöldözős programokat keresik, mások a stratégiai döntések minél gyorsabb és pontosabb meghozatalában lelik örömüket, egy harmadik csoport az esportért rajong, az ő szemük előtt a versenyzés lebeg. De mi van azokkal, akik a valóságtól szeretnének elszakadni, azonban mégis ismerős környezetben mozognának? Itt kerülnek képbe az életszimulátorok, amelyek a való világot próbálják leegyszerűsített formában a játékos elé tárni.

Az életszimulátorok királya, a The Sims-sorozat Fotó: EA Games

The Sims-sorozat

Elsőként a koronázott királyról, az Electronic Arts legsikeresebb franchise-áról kell megemlékezni. A simek mindennapjait bemutató széria több mint 25 évvel ezelőtt indult hódító útjára. Az első epizódban a SimCity névre keresztelt virtuális város lakóinak életét mutatta be közelről úgy, hogy a simek, azaz a karakterek irányításában szabad kezet kapott a felhasználó. Kattintással lehet “kényszeríteni” a simet a vécézésre, a főzésre, a kertészkedésre, sőt akár arra is, hogy verekedjen össze a szomszéddal. Ezeket a mindennapos cselekvéseket kiegészíti egy olyan csomag, amiben bárki felépítheti álmai otthonát, kedvére berendezheti a lakását. A The Sims népszerűsége a második számozott folytatással ugrott meg igazán, amit sokan még mindig a legjobbnak tartanak a negyedszázados pályafutásból. Jelenleg a negyedik epizóddal játszanak tízmilliók világszerte, ami napról napra hatalmas összegekkel tömi a kiadó-fejlesztő zsebét. A The Sims 4 alapváltozata teljesen ingyenesen letölthető bárki számára, azonban a kiegészítőkért és egyéb csomagokért fizetni kell. Jelenleg ilyen extra letölthető tartalomból nem kevesebb, mint 86 darab áll rendelkezésre: 18 darab kiegészítő, 12 darab játékmenet-csomag, 20 darab tárgycsomag, 36 darab egyéb készlet. Ha valaki szeretné az összeset beszerezni, akkor több százezer forintot kell érte ott hagyni a virtuális kasszáknál, ami sokaknál már egyszerűen nem fér bele a keretbe. Hiába azonban ez a “lehúzós” üzletpolitika, a The Sims 4 virágzik, a folyamatosan érkező újdonságok miatt mindig van miért visszatérni a simek világához.