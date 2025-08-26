7 évesen volt egy ötlete, 15 éves korára milliárdos lett

Mindössze 7 éves korában vágott bele abba a bizniszbe Alex Butler, ami dollár multimilliomossá, azaz forintba átszámolva milliárdossá tette. A most 15 éves üzleti zseni remekül ráérzett arra, hogy mi kell a társasjátékok rajongóinak. Egy pörgős, szórakoztató, mindenki számára átlátható tematikájú kártyajáték, ami Taco vs Burrito néven elképesztő népszerűségnek örvend a mai napig. Az Amazon oldalán csak az elmúlt hónapban több mint 3000 darabot adtak el a játékból, darabját 20 dollárért. A családi vállalkozás feje Butler, aki már évek óta halmozza a számláján a profitot, azonban most érkezett el a pillanat, hogy megváljon attól a projektjétől, aminek köszönhetően soha nem kell már dolgoznia az életében, ha úgy szeretné. A PlayMonster jelentős összeget fizetett azért, hogy minden jogot megszerezzenek, és bár a hivatalos vételár nem nyilvános, millió dolláros üzletről van szó.

Elképesztően népszerű és jövedelmező lett a Taco vs Burrito

A fiatal üzletembert az adás-vétel nyélbeütése után megkérdezték arról, hogy milyen érzés számára megválni a Taco vs Burritótól.

„Nem a világ legfontosabb dolga ez most nekem. Azt akartam elérni, hogy a lehető legtöbb pénzt hozzam ki belőle” - magyarázta Butler. Ezután kitért arra, hogy szívesen elképzelné magát a zeneiparban, mint producer. Az biztos, hogy nem a klasszikus 8-16-ig munkarendet szeretné tartani, próbálja inkább élvezné az életét.

A Taco vs Burrito kritikái vegyesek, egyáltalán nem lehet a világ legjobbjai között emlegetni a nevét. Ennek ellenére az értékesítések alátámasztják Butler és családjának az elképzeléseit, ugyanis attól, hogy valami a “gurmék” szerint nem annyira finom falat, még okozhat sokaknak örömet. Butler hamarosan eléri azt az életkort, hogy megvásárolhatja első járgányát, amit már egyedül vezethet. Hogy pontosan milyen autóra fáj a foga a srácnak? Egy Lambóra.