Lázban ég a gamervilág: ismert magyar politikusok is vannak a gamerek között - Videó

Terroristák fogják megszállni az MVM Dome-ot, persze csak virtuálisan. Történelmi pillanat a hazai gamereknek és a mára többmilliós táborral rendelkező e-sportnak: november 24. és december 14. között rendezik Budapesten a Counter-Strike (CS) videójáték-sorozat nagy rajongóinak versenyét. A játék példátlan népszerűsége túlfeszíti a számítógépes játékok szubkultúrájának kereteit. Még a magyar politikusok között is vannak, akik vérbeli gamer rajongónak vallják magukat.

A kormány támogatja a gamer kultúrát. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Counter-Strike bajnokság sajtótájékoztatóján / Fotó: MATE KRISZTIAN

Több, mint gyerekjáték

Nemcsak az életüket a számítógép előtt töltő rajongók örülhetnek, hiszen az, hogy Budapestre érkeznek a világ minden tájáról játékosok és szurkolók, az idegenforgalmi szempontból is előnyös és öregbíti az ország hírnevét. A kormány is komolyan veszi az eseményt. A hivatalos bejelentés sajtótájékoztatóján Nyitra Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is részt vett és hangsúlyozta: ezzel a régió e-sport-fővárosa lesz Budapest. A csoportkörök az MTK Sportparkban zajlanak majd, míg a rájátszást és a nagydöntőt az MVM Dome-ban rendezik. Az esemény egész Magyarország számára előnyt jelent kulturális, gazdasági és turisztikai szempontból is. Mint azt a május 14-én megtartott sajtóeseményen az MVM Dome-ban Andrew Yatsenko, a StarLadder stratégiai partnerségért felelős igazgatója hangsúlyozta:

Az e-sport ma már sokkal több, mint gyerekjáték.

Elmondta:

2022 óta egyre többen érdeklődnek az e-sport iránt, ez a világ legdinamikusabban növekvő versenytípusa. A Newzoo globális e-sport-piaci felmérése szerint 2022-ben több mint 220 millió volt az ilyen versenyeket alkalmanként követők száma, illetve valamivel több mint 215 millió e-sport-rajongó lehetett világszerte. 2025-ben ez a szám jelentősen nőtt.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt:

Ez egy remek lehetőség arra, hogy a világ figyeljen ránk, hogy megmutassuk a digitális jelent és a jövőt. Bízunk benne, hogy ez lesz a valaha volt egyik legnagyobb torna a játék történetében.

Nyitrai Zsolt szerint nagyot léptünk előre a magyarországi e-sportban, amelynek hazai közösségét támogatja a kormány. Hangsúlyozta:

Ez egy igazi ünnep és büszkeség a hazai e-sport számára és Magyarország Kormánya elkötelezett a digitális kultúra fejlesztése iránt, támogatja a hazai e-sport rendezvényeket.

De a politikusok között is vannak igazi fekete-öves gamerek!