Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új sztárok Liverpoolban, Szoboszlait lehagyták a listáról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 07:00
florian wirtzHugo EkitikéLiverpool
Ilyen hamar megfeledkeztek a magyar klasszisról? Már nem Szoboszlai Dominik, hanem Florian Wirtz és Hugo Ekitiké tartja lázban a Liverpool szurkolókat.

Szoboszlai Dominik vitathatatlanul a Liverpool legjobb játékosa ebben a szezonban. A Vörösök szurkolói augusztusban, októberben és novemberben is őt választották a hónap játékosának. A magyar klasszis az elmúlt hetekben is állandóan magas színvonalon futballozik, ám feltűnt egy liverpooli páros, amely még az ő teljesítményét is elhomályosította.

2026-ban Szoboszlai Wirtz és Ekitiké cipeli a hátán a Liverpoolt
2026-ban Szoboszlai(balra) Wirtz(jobbra) és Ekitiké (a háttérben) cipeli a hátán a Liverpoolt / Fotó: picture alliance

A két nyári érkezőről, Florian Wirtzről és Hugo Ekitikéről van szó, akik a csapat legutóbbi két mérkőzésén összesen hét gólban vállaltak főszerepet. A német szupertehetség visszafogottan kezdte a szezont: több alkalommal is kiszorult Arne Slot kezdőcsapatából, és egészen december végéig kellett várnia első Premier League-góljára. Ám azóta mintha kicserélték volna: 2026-ban már öt gólnál és két gólpassznál jár. Ekitiké mesébe illően kezdte liverpooli pályafutását, azonban a villámrajt után októberben és novemberben mindössze egyszer talált a hálóba. Wirtz formába lendülésével azonban a francia támadó is újra magára talált: az elmúlt két meccsen három gólt is szerzett.

Szoboszlai már a múlté?

Nem véletlen, hogy ez a szurkolókat is lázba hozta, néhányan talán kissé elhamarkodott következtetéseket is levontak:

"A Premier League legjobb duója" – írta az egyik Liverpool-szimpatizáns.

"Ők az Anfield új királyai" – fogalmazott a másik drukker.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu