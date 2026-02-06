Új sztárok Liverpoolban, Szoboszlait lehagyták a listáról

Szoboszlai Dominik vitathatatlanul a Liverpool legjobb játékosa ebben a szezonban. A Vörösök szurkolói augusztusban, októberben és novemberben is őt választották a hónap játékosának. A magyar klasszis az elmúlt hetekben is állandóan magas színvonalon futballozik, ám feltűnt egy liverpooli páros, amely még az ő teljesítményét is elhomályosította.

2026-ban Szoboszlai(balra) Wirtz(jobbra) és Ekitiké (a háttérben) cipeli a hátán a Liverpoolt / Fotó: picture alliance

A két nyári érkezőről, Florian Wirtzről és Hugo Ekitikéről van szó, akik a csapat legutóbbi két mérkőzésén összesen hét gólban vállaltak főszerepet. A német szupertehetség visszafogottan kezdte a szezont: több alkalommal is kiszorult Arne Slot kezdőcsapatából, és egészen december végéig kellett várnia első Premier League-góljára. Ám azóta mintha kicserélték volna: 2026-ban már öt gólnál és két gólpassznál jár. Ekitiké mesébe illően kezdte liverpooli pályafutását, azonban a villámrajt után októberben és novemberben mindössze egyszer talált a hálóba. Wirtz formába lendülésével azonban a francia támadó is újra magára talált: az elmúlt két meccsen három gólt is szerzett.

Szoboszlai már a múlté?

Nem véletlen, hogy ez a szurkolókat is lázba hozta, néhányan talán kissé elhamarkodott következtetéseket is levontak:

"A Premier League legjobb duója" – írta az egyik Liverpool-szimpatizáns.

"Ők az Anfield új királyai" – fogalmazott a másik drukker.