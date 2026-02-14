Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Visszataszító stílusban beszéltek Tóth Alex szüleivel" - nem kertelt a magyar sztár menedzsere

tóth alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 19:30
honvédfradibournemouth
Őszinte és kemény véleményt formált a Bournemouth magyar labdarúgójának menedzsere. Tóth Alex elkallódhatott volna a magyar futballban, Papp Bence a részletekről mesélt.
HWK
A szerző cikkei

Tóth Alex 12 millió euróért került a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz. A 20 éves középpályás a magyar bajnok, Európa-liga-szereplő Ferencvárostól igazolt a szigetországi együtteshez. A játékos, menedzsere, Papp Bence elmondta, nem sokon múlt, hogy Tóth Alex nem futja be ezt a karriert, miután a Honvédnál nem láttak benne fantáziát. Tóth a kispesti kitérő után visszatért a Fradihoz.

Tóth Alex
Tóth Alex a Bournemouth-hoz került Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Szerintem a Honvédban sajnos tönkrement volna. A jó családi háttér, az áldozatkész szülői támogatás, az utánpótlásedzők, a menedzser, aki a helyes irányba visz, a megfelelő közeg mind szükségesek ahhoz, hogy a főszereplőből főhős lehessen. Sokszor azonban eszméletlen dolgokat kell nagyon fiatal játékosoknak is megélniük, amik miatt elfordulhatnak a sportágtól. 

Sok Tóth Alex veszhetett el a magyar futballban. 

Az egy dolog, hogy a Honvédnál akkor nem láttak potenciált benne, de még visszataszító stílusban is beszéltek a szülőkkel. Hála a Jóistennek, ők jó döntést hoztak, és még éppen időben visszakerültek a Ferencvároshoz

- fogalmazott Papp Bence a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Tóth Alex után a Honvéd is kap pénzt

A menedzser hozzátette, sajnos valaki akkor is kap pénzt, ha rosszul dolgozik.

"Az a furcsa a futballban, hogy ha valaki rosszul dolgozik, a végén akkor is kereshet pénzt, mert közben mások meg jó munkát végeztek. A FIFA szolidaritási hozzájárulásának köszönhetően a Honvéd is részesül Alex Premier League-be igazolása után, mert ott is eltöltött két évet. Ha majd viszek oda játékost, ezt azért megjegyzem..." - fogalmazott Papp, aki korábban Tóth Alex beilleszkedéséről a Borsnak nyilatkozott.

@borsonline_aktualis

Először beszélt magánéletéről Tóth Alex Tóth Alex csak focis dolgokat posztol a közösségi médiájára, semmi mást #bors #TóthAlex #fradi #magyarválogatott #interjú

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu