„Visszataszító stílusban beszéltek Tóth Alex szüleivel" - nem kertelt a magyar sztár menedzsere

Tóth Alex 12 millió euróért került a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz. A 20 éves középpályás a magyar bajnok, Európa-liga-szereplő Ferencvárostól igazolt a szigetországi együtteshez. A játékos, menedzsere, Papp Bence elmondta, nem sokon múlt, hogy Tóth Alex nem futja be ezt a karriert, miután a Honvédnál nem láttak benne fantáziát. Tóth a kispesti kitérő után visszatért a Fradihoz.

Tóth Alex a Bournemouth-hoz került Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Szerintem a Honvédban sajnos tönkrement volna. A jó családi háttér, az áldozatkész szülői támogatás, az utánpótlásedzők, a menedzser, aki a helyes irányba visz, a megfelelő közeg mind szükségesek ahhoz, hogy a főszereplőből főhős lehessen. Sokszor azonban eszméletlen dolgokat kell nagyon fiatal játékosoknak is megélniük, amik miatt elfordulhatnak a sportágtól.

Sok Tóth Alex veszhetett el a magyar futballban.

Az egy dolog, hogy a Honvédnál akkor nem láttak potenciált benne, de még visszataszító stílusban is beszéltek a szülőkkel. Hála a Jóistennek, ők jó döntést hoztak, és még éppen időben visszakerültek a Ferencvároshoz

- fogalmazott Papp Bence a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Tóth Alex után a Honvéd is kap pénzt

A menedzser hozzátette, sajnos valaki akkor is kap pénzt, ha rosszul dolgozik.

"Az a furcsa a futballban, hogy ha valaki rosszul dolgozik, a végén akkor is kereshet pénzt, mert közben mások meg jó munkát végeztek. A FIFA szolidaritási hozzájárulásának köszönhetően a Honvéd is részesül Alex Premier League-be igazolása után, mert ott is eltöltött két évet. Ha majd viszek oda játékost, ezt azért megjegyzem..." - fogalmazott Papp, aki korábban Tóth Alex beilleszkedéséről a Borsnak nyilatkozott.