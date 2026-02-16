Megduplázzák Szoboszlai fizetését? Százmilliót említ a szakértő

Szoboszlai Dominik szerződés-hosszabbítása hetek óta forró téma Liverpoolban. A magyar klasszist kontraktusa 2028 nyaráig köti a Vörösökhöz, azonban a jelenlegi fizetése egyáltalán nem tükrözi a teljesítményét. A témával kapcsolatban Szabados Gábor sportközgazdász beszélt az Origónak.

Szoboszlai Dominik hamarosan új szerződést kaphat Liverpoolban Fotó: Liverpool FC

A Premier League köztudottan a világ legnépszerűbb és alighanem legerősebb bajnoksága, így nem meglepő, hogy a csapatok évről évre eszméletlen mennyiségű pénzt termelnek. A Liverpoolnak tavaly például nagyjából a 800 millió euró volt a bevétele, amelynek Szabados Gábor szerint több mint felét játékosok fizetésére fordítja a klub.

Ehhez képest Szoboszlai Dominiknek viszonylag kis szelet jut a tortából, hiszen a heti bruttó 120 ezer fontos (52 millió forintos) fizetésével mindössze a 12. helyen áll a klubon belüli rangsorban. Összehasonlításképpen: Mohamed Szalah heti 400 ezer fontot keres. Pedig a magyar játékos középpályás létére már 10 gólnál jár a szezonban, emellett hét gólpasszt is kiosztott. Csapaton belül csupán Ekitiké vette ki a részét több találatból. Szabados ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy futballista fizetése nem összehasonlítható a tőzsdei árfolyamokkal:

Amikor ő a Lipcséből a Liverpoolba igazolt, immár több mint két és fél évvel ezelőtt, akkor a szerződésébe belekerült egy összeg. Azt gondolom, hogy akkor az teljesen reális volt, tegyük a szívünkre a kezünket, amikor a Szoboszlai a Liverpoolba igazolt, senki nem gondolta volna, hogy azonnal stabil csapattag lesz. Úgy voltunk vele, reméljük, bekerül a kezdőbe, reméljük, hogy fog játszani, reméljük, nem szorul a kispadra. Ez a fizetés, ezt tükrözi, mert nyilván ezt nemcsak mi, szurkolók gondoltuk így, hanem azért ez szakmailag is így volt reális.

– fogalmazott a sportközgazdász.

Mekkorát nőhet Szoboszlai fizetése?

A meglepő tehát nem az, hogy csak ennyit keres, hanem inkább az, hogy ilyen rövid idő alatt kinőtte a 2023-ban meghatározott bérét. Szabados Gábor szerint akár a fizetés megduplázódása is reális forgatókönyv lehet, különösen annak fényében, hogy a nyáron érkezők közül Wirtz és Ekitiké heti bruttó 200 ezer fontot, míg Isak 280 ezer fontot visz haza.