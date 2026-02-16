Megduplázzák Szoboszlai fizetését? Százmilliót említ a szakértő

Szoboszlai Dominik szerződés-hosszabbítása hetek óta forró téma Liverpoolban. A magyar klasszist kontraktusa 2028 nyaráig köti a Vörösökhöz, azonban a jelenlegi fizetése egyáltalán nem tükrözi a teljesítményét. A témával kapcsolatban Szabados Gábor sportközgazdász beszélt az Origónak.
A Premier League köztudottan a világ legnépszerűbb és alighanem legerősebb bajnoksága, így nem meglepő, hogy a csapatok évről évre eszméletlen mennyiségű pénzt termelnek. A Liverpoolnak tavaly például nagyjából a 800 millió euró volt a bevétele, amelynek Szabados Gábor szerint több mint felét játékosok fizetésére fordítja a klub.
Ehhez képest Szoboszlai Dominiknek viszonylag kis szelet jut a tortából, hiszen a heti bruttó 120 ezer fontos (52 millió forintos) fizetésével mindössze a 12. helyen áll a klubon belüli rangsorban. Összehasonlításképpen: Mohamed Szalah heti 400 ezer fontot keres. Pedig a magyar játékos középpályás létére már 10 gólnál jár a szezonban, emellett hét gólpasszt is kiosztott. Csapaton belül csupán Ekitiké vette ki a részét több találatból. Szabados ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy futballista fizetése nem összehasonlítható a tőzsdei árfolyamokkal:
Amikor ő a Lipcséből a Liverpoolba igazolt, immár több mint két és fél évvel ezelőtt, akkor a szerződésébe belekerült egy összeg. Azt gondolom, hogy akkor az teljesen reális volt, tegyük a szívünkre a kezünket, amikor a Szoboszlai a Liverpoolba igazolt, senki nem gondolta volna, hogy azonnal stabil csapattag lesz. Úgy voltunk vele, reméljük, bekerül a kezdőbe, reméljük, hogy fog játszani, reméljük, nem szorul a kispadra. Ez a fizetés, ezt tükrözi, mert nyilván ezt nemcsak mi, szurkolók gondoltuk így, hanem azért ez szakmailag is így volt reális.
– fogalmazott a sportközgazdász.
A meglepő tehát nem az, hogy csak ennyit keres, hanem inkább az, hogy ilyen rövid idő alatt kinőtte a 2023-ban meghatározott bérét. Szabados Gábor szerint akár a fizetés megduplázódása is reális forgatókönyv lehet, különösen annak fényében, hogy a nyáron érkezők közül Wirtz és Ekitiké heti bruttó 200 ezer fontot, míg Isak 280 ezer fontot visz haza.
Egy duplázás simán benne van. Nyilván Szoboszlai ügynökén, Esterházy Mátyáson is múlik, hogy milyen ügyesen alkudoznak, de a heti bruttó 240 000 font (105 millió forint) teljesen reális.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.