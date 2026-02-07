Váratlan videó, Szoboszlai Dominik máris a Super Bowlra hangolódik

Igazi rangadók következnek a sportvilágban. Vasárnap (17:00, Tv: Spíler 1) rendezik a Liverpool-Manchester City derbit angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában, hétfőn hajnalban (00:30) pedig a Super Bowlt. Utóbbi esemény iránt a Vörösök magyar sztárja, Szoboszlai Dominik is érdeklődik, nemrég ugyanis olyan videó került fel róla az internetre, amelyen egy amerikaifutball-labdát próbálgat, így saját meccse után minden bizonnyal fennmarad, hogy megnézze az idény csúcseseményét.
Mint minden NFL-döntő, az idei Super Bowl is lázban tartja a szurkolókat, nem kivétel ez alól Szoboszlai Dominik sem, aki már javában készül a New England Patriots-Seattle Seahawks párharcra. A Liverpool középpályása az edzőközpontban volt csapattársával, Mohamed Salah-val, amikor kezébe vette az amerikaifutball-labdát, és néhány passzt is kiosztott vele. Egyelőre nem tudni, melyik csapatnak szurkol a középpályás, az azonban biztos, hogy fennmarad, hogy megnézze az NFL 60. nagydöntőjét.
