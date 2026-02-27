Erről is Jürgen Klopp tehet, a Real Madridnál újabb magyart emlegetnek

Meglepő hírről számoltak be csütörtökön, spanyol és osztrák lapok szerint nyártól Jürgen Klopp lehet a Real Madrid vezetőedzője. A spanyol klub szakmai munkáját Xabi Alonso januári menesztése óta Álvaro Arbeloa vezeti, de a szezon végén tapasztalt trénert képzelnek el a kispadra. Ilyen lehet Jürgen Klopp, akivel nem kizárt, hogy Lőw Zsolt érkezhetne a Real Madridhoz.

Lőw Zsolt legutóbb a Leipzig vezetőedzője volt Fotó: Maja Hitij

Jürgen Klopp 2024 tavaszán távozott a Liverpool éléről. Azóta nem dolgozott vezetőedzőként, jelenleg a Red Bull globális futballszakmai igazgatójaként tevékenykedik. Az osztrák cégnél az új hírekre reagálva azonnal jelezték, szó sincs arról, hogy távozna tőlük a német szakember. Az nb1.hu mindenesetre arról ír, ha Jürgen Klopp a Real Madridhoz szerződik, akkor másodedzőként vele mehet Madridba Lőw Zsolt. A korábbi magyar válogatott játékos jelenleg az MLSZ elnökségének tagja, emellett Jürgen Klopp munkatársa a Red Bullnál.

Lőw Zsolt tapasztalt másodedző

Lőw Zsolt legutóbb 2025 tavaszán ült kispadon, akkor az RB Leipzig vezetőedzője volt. Korábban Thomas Tuchel oldalán volt sikeres. A jelenlegi angol kapitánnyal Bajnokok Ligáját nyert a Chelsea-vel, BL-döntős volt a PSG kispadján, de együtt irányították a Bayern Münchent is. Nem Lőw Zsolt az egyetlen magyar, akit szóba hoztak a madridiakkal, hetek óta cikkeznek arról, hogy Szoboszlai Dominik Liverpoolból a Realhoz igazolhat.