"Nevetséges ez az egész" - baleknak nevezte a Liverpoolt a világbajnok focista

A címvédő Liverpool a téli átigazolási időszakban megszerezte a francia Jeremy Jacquet játékjogát. A mindössze 20 éves középhátvéd a Stade Rennais színeiben mutatott gyors fejlődésével hívta fel magára a figyelmet, az angol klub pedig 72 millió eurót (26,5 milliárd forint) fizetett érte. Jacquet nyáron csatlakozik a Vörösökhöz, a transzfert azonban nem mindenki fogadta lelkesedéssel: Christophe Dugarry korábbi francia világ- és Európa-bajnok kemény kritikát fogalmazott meg, „balekoknak” nevezve a liverpooli döntéshozókat.

Jeremy Jacquet csak nyáron csatlakozik a Liverpoolhoz Fotó: Neal Simpson/Allstar

Nem mindenki örül a Liverpool új igazolásának

„Egyáltalán nem a játékost akarom bántani, ő nem tehet erről, sőt minden jót kívánok neki, mert jó futballista. Ha valóban akadnak ilyen balekok, akkor csak gratulálni lehet a Rennes-nek”

- nyilatkozta Christophe Dugarry az RMC Sportnak.

„A Rennes gyakorlatilag talált egy balekot, a Liverpoolt, amely 72 millió eurót fizetett érte. Ez ráadásul óriási terhet rak majd Jacquet vállára is: egy fiatal játékos érkezik, akire azonnal hatalmas nyomás nehezedik. A teljesítményét egészen más mércével fogják mérni, holott ezt egyáltalán nem érdemli meg. Mi értünk a futballhoz és ne próbáljuk megmagyarázni ezt az összeget azzal, hogy a Liverpoolnak sok pénze van – ez egyszerűen értelmetlen. Nem tudom, mi zajlik itt, nevetséges ez az egész. Ez nem a kereslet és kínálat kérdése.”

Jeremy Jacquet 2031-ig szóló szerződést kötött a rekordbajnok Liverpoollal, így az angol klub egyértelműen hosszú távra tervez a fiatal védővel. Erre hívta fel a figyelmet Julien Laurens francia sportújságíró is, aki az ESPN adásában értékelte az új igazolást.