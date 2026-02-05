Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Nevetséges ez az egész" - baleknak nevezte a Liverpoolt a világbajnok focista

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 07:00
Hétfőn este zárult le a téli átigazolási időszak Európában. A címvédő Liverpool leigazolta a francia Jeremy Jacquet-t, amivel hatalmas visszhangot váltott ki hazájában.

A címvédő Liverpool a téli átigazolási időszakban megszerezte a francia Jeremy Jacquet játékjogát. A mindössze 20 éves középhátvéd a Stade Rennais színeiben mutatott gyors fejlődésével hívta fel magára a figyelmet, az angol klub pedig 72 millió eurót (26,5 milliárd forint) fizetett érte. Jacquet nyáron csatlakozik a Vörösökhöz, a transzfert azonban nem mindenki fogadta lelkesedéssel: Christophe Dugarry korábbi francia világ- és Európa-bajnok kemény kritikát fogalmazott meg, „balekoknak” nevezve a liverpooli döntéshozókat.

Jeremy Jacquet csak nyáron csatlakozik a Liverpoolhoz
Jeremy Jacquet csak nyáron csatlakozik a Liverpoolhoz Fotó: Neal Simpson/Allstar

Nem mindenki örül a Liverpool új igazolásának 

„Egyáltalán nem a játékost akarom bántani, ő nem tehet erről, sőt minden jót kívánok neki, mert jó futballista. Ha valóban akadnak ilyen balekok, akkor csak gratulálni lehet a Rennes-nek”

- nyilatkozta Christophe Dugarry az RMC Sportnak. 

„A Rennes gyakorlatilag talált egy balekot, a Liverpoolt, amely 72 millió eurót fizetett érte. Ez ráadásul óriási terhet rak majd Jacquet vállára is: egy fiatal játékos érkezik, akire azonnal hatalmas nyomás nehezedik. A teljesítményét egészen más mércével fogják mérni, holott ezt egyáltalán nem érdemli meg. Mi értünk a futballhoz és ne próbáljuk megmagyarázni ezt az összeget azzal, hogy a Liverpoolnak sok pénze van – ez egyszerűen értelmetlen. Nem tudom, mi zajlik itt, nevetséges ez az egész. Ez nem a kereslet és kínálat kérdése.”

Jeremy Jacquet 2031-ig szóló szerződést kötött a rekordbajnok Liverpoollal, így az angol klub egyértelműen hosszú távra tervez a fiatal védővel. Erre hívta fel a figyelmet Julien Laurens francia sportújságíró is, aki az ESPN adásában értékelte az új igazolást.

Sok pénzről van szó, de Jacquet-nek mindene megvan ahhoz, hogy a következő néhány évben a világ egyik legjobb középső védőjévé váljon. Vitán felül ő generációja legjobbja

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
