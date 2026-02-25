Csoda és súlyos pofon, egy helyen a BL-meccsek eredményei

Kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól a Bajnokok Ligája tavalyi döntőse. Az Inter-Bodö/Glimt meccsen a hazai siker után idegenben is a norvég csapat nyert. Az olaszok 2-1-re kaptak ki és összesítésben 5-2-vel estek ki, a nyolcaddöntőbe sem jutottak be.

Hauge lőtte az első gólt az Inter-Bodö meccsen Fotó: NurPhoto

Inter-Bodö: Óriásverő norvégok

A norvég kiscsapat az idei sorozatban tehát kétszer legyőzte az olasz Intert. Korábban megverték az angol Manchester Cityt és a spanyol Atlético Madridot is. A tavaly BL-döntős Inter számára súlyos pofon, hogy az idegenbeli vereség után a norvégok Milánóban is 2-0-ra vezettek, s a hazaiak csak szépíteni tudtak.