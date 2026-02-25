Csoda és súlyos pofon, egy helyen a BL-meccsek eredményei

Kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól a Bajnokok Ligája tavalyi döntőse. Az Inter-Bodö/Glimt meccsen a hazai siker után idegenben is a norvég csapat nyert. Az olaszok 2-1-re kaptak ki és összesítésben 5-2-vel estek ki, a nyolcaddöntőbe sem jutottak be.
A norvég kiscsapat az idei sorozatban tehát kétszer legyőzte az olasz Intert. Korábban megverték az angol Manchester Cityt és a spanyol Atlético Madridot is. A tavaly BL-döntős Inter számára súlyos pofon, hogy az idegenbeli vereség után a norvégok Milánóban is 2-0-ra vezettek, s a hazaiak csak szépíteni tudtak.
Bajnokok Ligája, selejtező, visszavágók
Internazionale (olasz)-Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (0-0) - Továbjutott: Bodö/Glim 5-2-es összesítéssel
Gólok: Bastoni (77.), illetve Hauge (58.,), Evjen (72.)
Atlético Madrid (spanyol)-Brugge (belga) 4-1 (1-1) - Tj: Atlético 7-4
Gólok: Sörloth (23., 76., 87.), Cardozo (48), illetve Ordonez (36.)
Leverkusen (német)-Olympiakosz 0-0 Tj: Leverkusen 2-0
Newcastle (angol)-Qarabag (azeri) 3-2 (2-0) Tj: Newcastle 9-3
Gólok: Tonali (4.), Joelinton (6.), Botman (52.), illetve Duran (51.), Jafarguliyev (57.)
