Bajnokok Ligája: Rekordok napja, megszórták a Fradi rémét

A keddi játéknap után szerdán is potyotak a gólok a labdarúgó Bajnokok Ligája legjobb 16 közé jutásért rendezett odavágó-mérkőzéseken. Az angol Newcastle United már a rájátszás első, idegenbeli meccsének első félidejében eldöntötte a nyolcaddöntőbe jutás kérdését: a szünetben 5-0-ra vezetett Bakiban, a Qarabag vendégeként. A BL-selejtezők augusztusi utolsó play-off körében, a főtábla küszöbén a Fradit kiejtett (3-1, 2-3) azeriek végül 6-1-re kaptak ki.

Bajnokok Ligája: Anthony Gordon (jobbra) már az első félidőben négy gólt lőtt a Qarabag otthonában, a Newcastle végül 6-1-re nyert Azerbajdzsánban

Fotó: Getty Images

A jövő keddi, hazai visszavágót kényelmes helyzetből váró Newcastle hőse az első félidőben négy gólt – igaz, kettőt büntetőből – lőtt Anthony Gordon volt.

Két Bajnokok Ligája-csúcsot is beállítottak az angolok

A Liverpoolnál Mohamed Szalah egyik utódjelöltjeként kezelt, villámgyors angol válogatott támadó előtt hasonló, négygólos első félidő csak a brazil Luiz Adrianónak sikerült a BL történetében. Ő a 2014-es csoportkörben a Sahtar Donyecket segítette 7-0-s győzelemhez a BATE Boriszov otthonában. Gordon egyben megdöntötte a Newcastle-legenda Alan Shearer rekordját (6), immár ő szerezte a legtöbb BL-gólt (10-et) egy szezonban.

A Szarkák félidei ötgólos vezetése is rekordbeállítás: a BL egyenes kieséses szakaszában korábban csak a Bayern Münchennek jött össze 2015-ben, az FC Porto elleni negyeddöntőben (akkor is 6-1-es idegenbeli siker lett a vége, és bajor továbbjutás 7-4-es összesítéssel).

A nyolcaddöntőbe jutás többi esélyese is idegenben kezdett – felemás eredménnyel. A spanyol Atlético Madrid kétgólos vezetésről 3-3-ra végzett a belga Club Brügge vendégeként; az olasz Internazionale koppant a sarkvidéki Bodö műfüves pályáján (3-1 a norvégoknak, akik legutóbb ugyanitt, ugyanennyire verték a Manchester Cityt is, azóta pedig idegenben legyőzték 2-1-re az Atletit); a német Bayer Leverkusen pedig Patrik Schick gyors duplájával 2-0-s győzelemmel zárta az Olimpiakosz elleni görögországi túráját.

A visszavágókat jövő kedden rendezik.