Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bajnokok Ligája: Rekordok napja, megszórták a Fradi rémét

Bajnokok Ligája
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 05:45
Atlético Madridnewcastle unitedAnthony GordoninternazionaleQarabagFradi
Történelmi gólcsúcsot állított be a Newcastle és Anthony Gordon. Négy meccset játszottak szerdán a Bajnokok Ligája rájátszásában, akadt bombameglepetés is.
LL
A szerző cikkei

A keddi játéknap után szerdán is potyotak a gólok a labdarúgó Bajnokok Ligája legjobb 16 közé jutásért rendezett odavágó-mérkőzéseken. Az angol Newcastle United már a rájátszás első, idegenbeli meccsének első félidejében eldöntötte a nyolcaddöntőbe jutás kérdését: a szünetben 5-0-ra vezetett Bakiban, a Qarabag vendégeként. A BL-selejtezők augusztusi utolsó play-off körében, a főtábla küszöbén a Fradit kiejtett (3-1, 2-3) azeriek végül 6-1-re kaptak ki.

Bajnokok Ligája: Anthony Gordon (jobbra) már az első félidőben négy gólt lőtt
Bajnokok Ligája: Anthony Gordon (jobbra) már az első félidőben négy gólt lőtt a Qarabag otthonában, a Newcastle végül 6-1-re nyert Azerbajdzsánban
Fotó: Getty Images

A jövő keddi, hazai visszavágót kényelmes helyzetből váró Newcastle hőse az első félidőben négy gólt – igaz, kettőt büntetőből – lőtt Anthony Gordon volt. 

Két Bajnokok Ligája-csúcsot is beállítottak az angolok

A Liverpoolnál Mohamed Szalah egyik utódjelöltjeként kezelt, villámgyors angol válogatott támadó előtt hasonló, négygólos első félidő csak a brazil Luiz Adrianónak sikerült a BL történetében. Ő a 2014-es csoportkörben a Sahtar Donyecket segítette 7-0-s győzelemhez a BATE Boriszov otthonában. Gordon egyben megdöntötte a Newcastle-legenda Alan Shearer rekordját (6), immár ő szerezte a legtöbb BL-gólt (10-et) egy szezonban.

A Szarkák félidei ötgólos vezetése is rekordbeállítás: a BL egyenes kieséses szakaszában korábban csak a Bayern Münchennek jött össze 2015-ben, az FC Porto elleni negyeddöntőben (akkor is 6-1-es idegenbeli siker lett a vége, és bajor továbbjutás 7-4-es összesítéssel).

A nyolcaddöntőbe jutás többi esélyese is idegenben kezdett – felemás eredménnyel. A spanyol Atlético Madrid kétgólos vezetésről 3-3-ra végzett a belga Club Brügge vendégeként; az olasz Internazionale koppant a sarkvidéki Bodö műfüves pályáján (3-1 a norvégoknak, akik legutóbb ugyanitt, ugyanennyire verték a Manchester Cityt is, azóta pedig idegenben legyőzték 2-1-re az Atletit); a német Bayer Leverkusen pedig Patrik Schick gyors duplájával 2-0-s győzelemmel zárta az Olimpiakosz elleni görögországi túráját.

A visszavágókat jövő kedden rendezik.

Bajnokok Ligája, szerdai eredmények:

Qarabag–Newcastle United 1-6 (0-5)

Gólszerzők: Csafargulijev (54.), illetve Gordon (3., 32. - 11-es, 33., 45+1. - 11-es), Thiaw (8.), J. Murphy (72.)

Bodö/Glimt–Internazionale 3-1 (1-1)

G: Fet (20.), Hauge (61.), Hogh (64.) ill. Esposito (30.)

Club Brügge–Atlético Madrid 3-3 (0-2)

G: Onyedika (52.), Tresoldi (60.), Colisz (89.) ill. Álvarez (8. - 11-es), Lookman (45+4.), Ordonez (79. - öngól)

Olimpiakosz Pireusz–Bayer Leverkusen 0-2 (0-0)

G: Schick (60., 63.)

Az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham Hotspur, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City már biztos nyolcaddöntős.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu