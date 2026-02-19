Bajnokok Ligája: Rekordok napja, megszórták a Fradi rémét

A keddi játéknap után szerdán is potyotak a gólok a labdarúgó Bajnokok Ligája legjobb 16 közé jutásért rendezett odavágó-mérkőzéseken. Az angol Newcastle United már a rájátszás első, idegenbeli meccsének első félidejében eldöntötte a nyolcaddöntőbe jutás kérdését: a szünetben 5-0-ra vezetett Bakiban, a Qarabag vendégeként. A BL-selejtezők augusztusi utolsó play-off körében, a főtábla küszöbén a Fradit kiejtett (3-1, 2-3) azeriek végül 6-1-re kaptak ki.
A jövő keddi, hazai visszavágót kényelmes helyzetből váró Newcastle hőse az első félidőben négy gólt – igaz, kettőt büntetőből – lőtt Anthony Gordon volt.
A Liverpoolnál Mohamed Szalah egyik utódjelöltjeként kezelt, villámgyors angol válogatott támadó előtt hasonló, négygólos első félidő csak a brazil Luiz Adrianónak sikerült a BL történetében. Ő a 2014-es csoportkörben a Sahtar Donyecket segítette 7-0-s győzelemhez a BATE Boriszov otthonában. Gordon egyben megdöntötte a Newcastle-legenda Alan Shearer rekordját (6), immár ő szerezte a legtöbb BL-gólt (10-et) egy szezonban.
A Szarkák félidei ötgólos vezetése is rekordbeállítás: a BL egyenes kieséses szakaszában korábban csak a Bayern Münchennek jött össze 2015-ben, az FC Porto elleni negyeddöntőben (akkor is 6-1-es idegenbeli siker lett a vége, és bajor továbbjutás 7-4-es összesítéssel).
A nyolcaddöntőbe jutás többi esélyese is idegenben kezdett – felemás eredménnyel. A spanyol Atlético Madrid kétgólos vezetésről 3-3-ra végzett a belga Club Brügge vendégeként; az olasz Internazionale koppant a sarkvidéki Bodö műfüves pályáján (3-1 a norvégoknak, akik legutóbb ugyanitt, ugyanennyire verték a Manchester Cityt is, azóta pedig idegenben legyőzték 2-1-re az Atletit); a német Bayer Leverkusen pedig Patrik Schick gyors duplájával 2-0-s győzelemmel zárta az Olimpiakosz elleni görögországi túráját.
A visszavágókat jövő kedden rendezik.
Qarabag–Newcastle United 1-6 (0-5)
Gólszerzők: Csafargulijev (54.), illetve Gordon (3., 32. - 11-es, 33., 45+1. - 11-es), Thiaw (8.), J. Murphy (72.)
Bodö/Glimt–Internazionale 3-1 (1-1)
G: Fet (20.), Hauge (61.), Hogh (64.) ill. Esposito (30.)
Club Brügge–Atlético Madrid 3-3 (0-2)
G: Onyedika (52.), Tresoldi (60.), Colisz (89.) ill. Álvarez (8. - 11-es), Lookman (45+4.), Ordonez (79. - öngól)
Olimpiakosz Pireusz–Bayer Leverkusen 0-2 (0-0)
G: Schick (60., 63.)
Az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham Hotspur, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City már biztos nyolcaddöntős.
