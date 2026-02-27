„A Fradi egy rémálom" - a Ludogorecnél betelt a pohár a budapesti kiesés után

A Ferencváros a 2025-26-os idényben ötödször találkozott a Ludogoreccel és Budapesten harmadszor győzte le. A csütörtöki 2-0-s siker azt jelentette, hogy a magyar csapat bejutott a legjobb 16 közé az Európa-ligában. A bolgár gol.bg című lap az újabb kudarc után a címében "rémálomnak" nevezte a Fradit: "A rémálom, vagyis a Ferencváros kiejtette a Ludogorecet Európából, a VAR megállította a Razgrad csapatát"

A Fradi továbbjutást ünnepelt Fotó: László Szabolcs

A bolgárok a VAR ítéletére is kitértek Fradi-Ludogorec visszavágó után

Úgy tűnik, a bolgároknál betelt a pohár, elegük lett a magyar csapatból, bíznak benne, hogy egy ideig nem találkoznak. Ők is kitértek rá, hogy Budapesten háromszor kikaptak, illetve hozzátették, a végjáték sem az ő szájízük szerint alakult, hiszen a 85. percben egy 11-esben reménykedtek. A játékvezetőt kihívta a VAR, miután az egyik bolgár játékos földre került a 16-oson belül. A felvételeken kiderült, leshelyzet előzte meg az esetet, így teljesen mindegy volt, hogy történt-e a szabálytalanság:

A 85. percben a Ludogorec nem kapott büntetőt. Chris Kavanagh játékvezető végül leshelyzetet ítélt, miután a VAR áttekintette a helyzetet egy esetleges büntető okán a bolgár csapat javára. Így a Ludogorec befejezte európai szereplését ebben a szezonban. Érdekesség, a Ferencváros és a razgradi csapat rekordot döntött, összesen 5 mérkőzést játszottak egymással ebben a szezonban. A magyarok mindhárom hazai mérkőzésüket megnyerték. Korábban a Fradi a Bajnokok Ligája selejtezőjében kiejtette a "sasokat". Így Robbie Keane csapata rémálommá vált a Ludogorec számára

- vélte a lap.

A Ferencváros a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik. A sorsolást pénteken Nyonban rendezik.