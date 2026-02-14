„Nem véletlenül nincsenek magyar bírók a BL-ben" - dühösen értékelt a Fradi másodedzője

A félidőben még vezetett a magyar rekordbajnoka a ZTE-Fradi mérkőzésen, de végül 3-1-es vereséget szenvedett. A találkozó 28. percétől a zöld-fehérek emberhátrányban játszottak, és a második félidő során a hazai csapat fokozatosan felőrölte ellenfelét. A meccs drámai keretek között zárult, 1-1-es állásnál a 88. percben egy kezezés után büntetőhöz jutottak a zalaegerszegiek, majd a hajrában még egyszer betaláltak. A lefújást követően Robbie Keane nem volt hajlandó nyilatkozni, a sajtótájékoztatón helyette a Ferencváros pályaedzője, Leandro de Almeida válaszolt az újságírók kérdéseire.

Robbie Keane nem jelent meg a sajtótájékoztatón a megosztó ZTE-Fradi meccs után Fotó: Nemzeti Sport

ZTE-Fradi: Robbie Keane nem jelent meg

A korábbi válogatott játékos Leandro szokatlanul kemény szavakkal reagált a történtekre:

Ha az ember egyből mond valamit, akkor kap tíz meccset itt, Magyarországon. Szóval csendben kell maradni, még ha igazunk is van.

– fogalmazott, majd így elemezte a meccset:

A kiállításig nagyon jól működött a tervünk, a Zalaegerszegnek helyzete sem volt az elején. Jól kontrolláltuk a meccset, majd jött a kiállítás, az ilyen buta kiállításokat el kell kerülni, ha a csapatod egy góllal vezet

A pályaedző kihangsúlyozta, hogy Cissé kiállítása teljesen jogos volt, a büntetővel azonban már akadt kivetnivalója:

Az első kapott gólnál kicsit elcsúsztunk, a kipattanóra ők gyorsabban reagáltak. Utána úgy éreztem, hogy 1-1 lesz a meccs, majd jött a tizenegyes, ami a játékvezető és a VAR szerint is az volt. Mindig nézem a Bajnokok Ligája és az Európa-Liga meccseket, de nem látok magyar bírókat. Lehet, nem véletlenül.

A Fradi legközelebb csütörtökön a Ludogorec otthonába látogat az Európa-ligában.