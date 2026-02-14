Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nem véletlenül nincsenek magyar bírók a BL-ben" - dühösen értékelt a Fradi másodedzője

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 21:23
Robbie KeaneZalaegerszeg
A zöld-fehérek pályaedzője nem fogta vissza magát. Robbie Keane nem jelent meg a ZTE-Fradi meccset követő sajtótájékoztatón, helyette Leandro de Almeida osztotta ki a játékvezetőket.

A félidőben még vezetett a magyar rekordbajnoka a ZTE-Fradi mérkőzésen, de végül 3-1-es vereséget szenvedett. A találkozó 28. percétől a zöld-fehérek emberhátrányban játszottak, és a második félidő során a hazai csapat fokozatosan felőrölte ellenfelét. A meccs drámai keretek között zárult, 1-1-es állásnál a 88. percben egy kezezés után büntetőhöz jutottak a zalaegerszegiek, majd a hajrában még egyszer betaláltak. A lefújást követően Robbie Keane nem volt hajlandó nyilatkozni, a sajtótájékoztatón helyette a Ferencváros pályaedzője, Leandro de Almeida válaszolt az újságírók kérdéseire.

Robbie Keane nem jelent meg a sajtótájékoztatón a megosztó ZTE-Fradi meccs után
Robbie Keane nem jelent meg a sajtótájékoztatón a megosztó ZTE-Fradi meccs után Fotó: Nemzeti Sport

ZTE-Fradi: Robbie Keane nem jelent meg

A korábbi válogatott játékos Leandro szokatlanul kemény szavakkal reagált a történtekre:

Ha az ember egyből mond valamit, akkor kap tíz meccset itt, Magyarországon. Szóval csendben kell maradni, még ha igazunk is van.

– fogalmazott, majd így elemezte a meccset:

A kiállításig nagyon jól működött a tervünk, a Zalaegerszegnek helyzete sem volt az elején. Jól kontrolláltuk a meccset, majd jött a kiállítás, az ilyen buta kiállításokat el kell kerülni, ha a csapatod egy góllal vezet 

A pályaedző kihangsúlyozta, hogy Cissé kiállítása teljesen jogos volt, a büntetővel azonban már akadt kivetnivalója:

Az első kapott gólnál kicsit elcsúsztunk, a kipattanóra ők gyorsabban reagáltak. Utána úgy éreztem, hogy 1-1 lesz a meccs, majd jött a tizenegyes, ami a játékvezető és a VAR szerint is az volt. Mindig nézem a Bajnokok Ligája és az Európa-Liga meccseket, de nem látok magyar bírókat. Lehet, nem véletlenül.

A Fradi legközelebb csütörtökön a Ludogorec otthonába látogat az Európa-ligában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu