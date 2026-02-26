Micsoda buli! Így ünnepelte a Ferencváros a továbbjutást - Galéria

A Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Ludogorecet, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe. A mérkőzésen végig fölényben játszott a hazai együttes, amely már a szünetben két góllal vezetett Gavriel Kanichowsky és Kristoffer Zahcariassen találataival.
Az Fradi ebben az idényben ötödször csapott össze a Ludogoreccel és harmadszor győzte le a bolgár riválist. Robbie Keane vezetőedző együttese az Európa-ligában a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik.
