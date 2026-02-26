Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Micsoda buli! Így ünnepelte a Ferencváros a továbbjutást - Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 21:38 / FRISSÍTÉS: 2026. február 26. 21:38
Kétgólos sikert aratott a Fradi a labdarúgó Európa-liga rájátszásának első körös visszavágóján. A Ferencváros a Ludogorec elleni győzelemmel bejutott a nyolcaddöntőbe.
A Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Ludogorecet, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe. A mérkőzésen végig fölényben játszott a hazai együttes, amely már a szünetben két góllal vezetett Gavriel Kanichowsky és Kristoffer Zahcariassen találataival.

Ünnepel a Ferencváros
A nyolcaddöntőben folytatja a Ferencváros Fotó: Szabolcs László

A Ferencváros portugál csapat ellen folytatja

Az Fradi ebben az idényben ötödször csapott össze a Ludogoreccel és harmadszor győzte le a bolgár riválist. Robbie Keane vezetőedző együttese az Európa-ligában a legjobb 16 között a portugál FC Portóval, vagy Bragával találkozik.

Galéria: FTC-Ludogorec: Így ünnepelte a továbbjutást a Fradi
Fotó: Szabolcs László, és AFP
FTC-Ludogorec: Így ünnepelte a továbbjutást a Fradi

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
