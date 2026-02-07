Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
„A valaha volt legkönnyebb igen” – Házasodni készül a futball álompárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 05:00
A holland labdarúgólegenda, Dennis Bergkamp lánya igent mondott gyermekei apjának. Összeházasodik Donny van de Beek és Estelle Bergkamp.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a holland labdarúgás álompárjának sokak által csodált, idilli kapcsolata. A spanyol Gironát erősítő válogatott középpályás, Donny van de Beek megkérte szerelme – és egyben két gyermekük édesanyja –, Estelle Bergkamp kezét. A futballistánál két évvel idősebb élettársa a legendás Ajax-, Inter- és Arsenal-csatár, Dennis Bergkamp lánya.

Donny van de Beek és Estelle Bergkamp
Donny van de Beek és Estelle Bergkamp már rég boldog családként élnek a gyermekeikkel, és most a házasságra is rászánták magukat
Fotó: Getty Images

A pár még akkor jött össze, amikor Van de Beek amszterdami nevelőegyesületében, az Ajaxban játszott. Azóta a pályafutása egyik állomásán (a Manchester Unitednél, az Evertonnál, az Eintracht Frankfurtnál, majd 2024 nyara óta a Gironánál) sem sikerült tartósan a régi önmagát idéznie. A magánéletbeli boldogsága azonban töretlen Bergkamp lányával: a meseszép Estelle 2022-ben kislányt (Lomée), 2024-ben pedig kisfiút (Navy) hozott a világra. 

Estelle Bergkamp: "A legkönnyebb igen"

Most pedig úgy döntöttek, hogy az élettársi kapcsolat után összeházasodnak. A közösségi oldalaikon megható képmontázzsal emlékeztek meg a lánykérés felejthetetlen pillanatairól.

A valaha volt legkönnyebb igen

- fűzték hozzá a képekhez egy-egy fehér jegygyűrű és fehér szív ikonja kíséretében.

Vagyis ennyire magától értetődőnek érezték, hogy boldog kapcsolatukban megtegyék a következő lépést is.

