SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj? Mindenki Szoboszlai és Wirtz vitájáról beszél

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 17:30
liverpoolflorian wirtz
Döntetlennel kezdte az évet a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában. Arne Slot együttese 0-0-ra végzett a Leedsszel, a meccsen Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz vitába keveredett egymással.
HWK
A szerző cikkei

A címvédő Liverpool gól nélküli döntetlent játszott a vendég Leeds Uniteddel az újév első napján. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta az újév napi találkozót, míg Kerkez Milos a 66. percben lépett pályára csereként. Szoboszlai közel állt a gólhoz, de egy percen belül kétszer is a saját csapattársa, Florian Wirtz hátráltatta ebben - írja a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik végig pályán volt a Leeds ellen.
Szoboszlai Dominik végig pályán volt a Leeds ellen / Fotó: Jan Kruger

A 61. percben a magyar válogatott csapatkapitánya 25 méterről lőtt kapura, a jobb felső sarok felé szálló labdába azonban Wirtz beleért, így a Leeds kapusa, Lucas Perri könnyedén ütötte ki a kísérletet. Aztán Szoboszlai 17 méterről végezhetett el szabadrúgást, ám Wirtz ezt nem hagyta annyiban, kisebb vita alakult ki köztük, amelynek végén – részben a békíteni próbáló Andrew Robertson hatására – a német próbálkozhatott. Nem sokkal később Wirtzet lecserélte Arne Slot vezetőedző.

Szoboszlai és Wirtz vitája a téma

A kettejük közötti szóváltás, valamint annak eredménye, miszerint a német lőtte el a szabadrúgást, téma maradt Angliában és a közösségi médiában is.

Többek között a The Guardian, a BBC és a Sky Sports is tényszerűen megemlítette ezt az esetet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu