Nagy a baj? Mindenki Szoboszlai és Wirtz vitájáról beszél

A címvédő Liverpool gól nélküli döntetlent játszott a vendég Leeds Uniteddel az újév első napján. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta az újév napi találkozót, míg Kerkez Milos a 66. percben lépett pályára csereként. Szoboszlai közel állt a gólhoz, de egy percen belül kétszer is a saját csapattársa, Florian Wirtz hátráltatta ebben - írja a Magyar Nemzet.
A 61. percben a magyar válogatott csapatkapitánya 25 méterről lőtt kapura, a jobb felső sarok felé szálló labdába azonban Wirtz beleért, így a Leeds kapusa, Lucas Perri könnyedén ütötte ki a kísérletet. Aztán Szoboszlai 17 méterről végezhetett el szabadrúgást, ám Wirtz ezt nem hagyta annyiban, kisebb vita alakult ki köztük, amelynek végén – részben a békíteni próbáló Andrew Robertson hatására – a német próbálkozhatott. Nem sokkal később Wirtzet lecserélte Arne Slot vezetőedző.
A kettejük közötti szóváltás, valamint annak eredménye, miszerint a német lőtte el a szabadrúgást, téma maradt Angliában és a közösségi médiában is.
Többek között a The Guardian, a BBC és a Sky Sports is tényszerűen megemlítette ezt az esetet.
