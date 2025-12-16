Megromlott kapcsolatról pletykálnak, szakítás szélére került a magyar focista

Zsóri Dánielnek el kellene fogadnia, hogy távoznia kell a román élvonalban szereplő Arad csapatából, ha el akarja kerülni, hogy a szezon második felét is a lelátón töltse – legalábbis a sportarad.ro szerint, amely terjedelmes cikket közölt arról, milyen átalakuláson mehet át a csapat játékoskerete a télen.

A Puskás-díjas Zsóri Dániel jövőjéről pletykálnak Romániában / Fotó: Török Attila

Zsóri Dániel és edzője között helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolat?

Mint ismert, a Puskás-díjas labdarúgó azok után került ki a csapatból, hogy Adrian Mihalcea edző elmondása szerint rosszul reagált a kritikájára. Zsóri Dániel a bajnokságban azóta egyszer sem került be az Arad keretébe, a Román Kupában is mindössze egyszer kapott szerepet csereként. Közel a szakítás?

Normális esetben Zsóri Dánielnek már meg kellett volna értenie, hogy helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolata az edzőjével, és ha el akarja kerülni, hogy a szezon második felét is a lelátón töltse, akkor el kell fogadnia a távozását

– fogalmazott a portál a magyar focistával kapcsolatban.