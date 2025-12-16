Hivatalos: Ez a védhetetlen gól lett idén a Puskás-díjas - videó

Már a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) dohai gálája előtt bejelentették, melyik gól lett idén a Puskás-díjas. A találat Santiago Montiel, az Independienta argentin futballistájának nevéhez fűződik.
Bár a FIFA-gála magyar idő szerint csak 18 órakor kezdődik Dohában, már órákkal a megnyitót megelőzően bejelentették, hogy Santiago Montiel, az Independienta argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat.
A 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.
