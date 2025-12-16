Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hivatalos: Ez a védhetetlen gól lett idén a Puskás-díjas - videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 15:49 / FRISSÍTÉS: 2025. december 16. 15:50
A gól egy argentin futballista nevéhez fűződik. Védhetetlen ollózás nyerte el idén a Puskás-díjat.
Már a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) dohai gálája előtt bejelentették, melyik gól lett idén a Puskás-díjas. A találat Santiago Montiel, az Independienta argentin futballistájának nevéhez fűződik.

Védhetetlen ollózás nyerte el idén a Puskás-díjat / Fotó: Christopher Pike - FIFA

Bár a FIFA-gála magyar idő szerint csak 18 órakor kezdődik Dohában, már órákkal a megnyitót megelőzően bejelentették, hogy Santiago Montiel, az Independienta argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat.

A 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.

Santiago Montiel Puskás-díjas gólja:

 

 

