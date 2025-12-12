Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Torghelle Sándor elérzékenyült, meghitt videót osztott meg a lányról

Torghelle Sándor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 16:45
apa-lányaszalagavató
A korábbi válogatott focista ritkán látott oldalát mutatta meg. Torghelle Sándor aranyos apa-lánya videót posztolt.

Torghelle Sándort elsősorban futballpályán elért sikerei révén ismeri az ország, ám kevesen tudják róla, hogy magánéletében egy tinédzser lány büszke édesapja. Bár ritkán mutatja meg gyermekét a nyilvánosságnak, Evelin szalagavatója alkalmával most kivételt tett.

Torghelle Sándor 2020-ban vonult vissza a labdarúgástól
Torghelle Sándor 2020-ban vonult vissza a labdarúgástól Fotó: Laszlo Szirtesi

Torghelle lánya már 17 éves

Az egykori válogatott csatár 2004-ben ismerkedett meg vol feleségével, Takács Beatrixszal, 2008-ban pedig megszületett lányuk, Evelin. A kislányból mára végzős középiskolás lett, így elérkezett a szalagavató ünnepe is, ahonnan a 42-szeres válogatott támadó egy meghitt apa-lánya táncot osztott meg korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében. A felvételen Torghelle széles mosollyal látható, miközben keringőzik lányával.

A 43 esztendős apuka legutóbb 2024-ben a lánygyermekek világnapja alkalmából posztolt Evelinnel: akkor a Puskás Arénában a magyar-holland Nemzetek Ligája találkozón ölelték át egymást.

 

