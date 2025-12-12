Torghelle Sándor elérzékenyült, meghitt videót osztott meg a lányról

Torghelle Sándort elsősorban futballpályán elért sikerei révén ismeri az ország, ám kevesen tudják róla, hogy magánéletében egy tinédzser lány büszke édesapja. Bár ritkán mutatja meg gyermekét a nyilvánosságnak, Evelin szalagavatója alkalmával most kivételt tett.
Az egykori válogatott csatár 2004-ben ismerkedett meg vol feleségével, Takács Beatrixszal, 2008-ban pedig megszületett lányuk, Evelin. A kislányból mára végzős középiskolás lett, így elérkezett a szalagavató ünnepe is, ahonnan a 42-szeres válogatott támadó egy meghitt apa-lánya táncot osztott meg korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében. A felvételen Torghelle széles mosollyal látható, miközben keringőzik lányával.
A 43 esztendős apuka legutóbb 2024-ben a lánygyermekek világnapja alkalmából posztolt Evelinnel: akkor a Puskás Arénában a magyar-holland Nemzetek Ligája találkozón ölelték át egymást.
