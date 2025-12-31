Nem kegyelmeztek a szurkolók, Szoboszlairól ítéletet mondtak Liverpoolban

A 2025-ös idényben nyújtott teljesítménye alapján aligha meglepő az eredmény: a Vörösök szurkolói szerint Szoboszlai Dominik volt az év játékosa a Liverpoolnál. A szavazást a klub legnagyobb elérésű szurkolói oldala, a Rousing the Kop bonyolította le, ahol a magyar válogatott csapatkapitánya fölényes győzelmet aratott. A klub szurkolói a többi játékossal szemben azonban kíméletlenek voltak: a magyar válogatott játékos és társai között óriási különbség rajzolódott ki.

Szoboszlai Dominik fölényes győzelmet aratott a szurkolói szavazáson Fotó: NurPhoto

Szoboszlait tartják a Liverpool legjobbjának

Több mint 1900 voks érkezett az év legjobbjára, ezek közül 1438 szavazatot kapott Szoboszlai Dominik. Viszont nem mindenkivel voltak kegyesek a Vörösök drukkerei: a második helyen a francia válogatott csatár, Hugo Ekitike csak 205 vokssal végzett, míg a harmadik pozícióban az egyiptomi klasszis, Mohamed Szalah mindössze 102 szavazattal zárt. Az eredmények egyértelműen jelzik, Szoboszlait tartják a Liverpool legjobbjának a szurkolók.

Elsöprő fölény: a szurkolók szerint Szoboszlai a Liverpool legjobbja 1. Szoboszlai Dominik 1438 szavazat, 74,20% 2. Hugo Ekitike 205 szavazat, 10,58% 3. Mohamed Szalah 102 szavazat, 5,26% 4. Alisson Becker 47 szavazat, 2,43% 5. Ryan Gravenberch 39 szavazat, 2,01%

Hugo Ekitike has been class but let not lie, Szoboszlai has been Liverpools best player this season and it’s not close.. https://t.co/oWFIrFLcyB pic.twitter.com/t5pZpaCZUf — (Fan)Vision (@Lfc__Vision) December 29, 2025

Az új esztendőt hazai pályán kezdik a Vörösök. Csütörtök este (18:30, Tv: Spíler 1) Liverpool-Leeds mérkőzést rendeznek a Premier League 19. fordulójában, melyen minden bizonnyal Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kap helyet.