Baljós napok következnek, Szoboszlainak semmi jót nem ígérnek

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 19:00
Liverpool FChoroszkóp
Vészjósló napok várhatnak a magyar válogatott csapatkapitányára. Szoboszlai Dominik horoszkópja semmi jót nem ígér decemberre, és van egy fontos dolog, amit a Liverpool sztárjának feltétlenül figyelembe kell vennie.

Szoboszlai Dominik október 25-én született, így a horoszkópja alapján skorpió. A decemberi hónapra most különösen erős figyelmeztetéseket kapott, a Liverpool-sztár csillagállása rendkívül kedvezőtlen. Egy fontos dologra hívja fel a figyelmét: olyasvalakivel kell szembenéznie, akivel szemben a válogatott csapatkapitányának nincs esélye. Pályán vagy azon kívül? Ez a nagy talány.

Szoboszlai Dominik horoszkópja nem túl biztató, erős figyelmeztetéseket kapott
Szoboszlai Dominik horoszkópja nem túl biztató, erős figyelmeztetéseket kapott / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlai horoszkópja rendkívül kegyetlen

A Liverpool sztárjának decemberi csillagállása meglehetősen erős figyelmeztetéseket fogalmaz meg. A horoszkóp alapján december 11-ig nem lesz könnyű dolga Szoboszlainak. Ez azért sem túl biztató, mert szerdán este (21:15) a Sunderlandot fogadják hazai pályán. Ezt a mérkőzést mindenképpen meg kell nyernie Arne Slot együttesének, hiszen könnyen lehet, hogy a holland tréner menesztése ismét szóba kerül, ha ez nem sikerül. A hétközi Premier League-forduló után sem lesz egyszerű feladata a Liverpoolnak: szombaton (18:30) a Leeds ellen lép pályára, majd jövő héten kedden (21:00) Inter-Liverpool találkozót rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. 

Figyelmeztetést is kapott a Liverpool-csillaga

A csillagállás szerint Szoboszlai Dominik olyan személlyel kerül szembe a következő napokban, akivel szemben nem sok esélye lesz. Horoszkópja figyelmezteti: ebben a helyzetben a visszafogottság és a csend lehet a legjobb választás, mert így elkerülhet egy komoly kudarcot. 

Premier League – nagyon messze a címvédés!

