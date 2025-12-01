Baljós napok következnek, Szoboszlainak semmi jót nem ígérnek

Szoboszlai Dominik október 25-én született, így a horoszkópja alapján skorpió. A decemberi hónapra most különösen erős figyelmeztetéseket kapott, a Liverpool-sztár csillagállása rendkívül kedvezőtlen. Egy fontos dologra hívja fel a figyelmét: olyasvalakivel kell szembenéznie, akivel szemben a válogatott csapatkapitányának nincs esélye. Pályán vagy azon kívül? Ez a nagy talány.
A Liverpool sztárjának decemberi csillagállása meglehetősen erős figyelmeztetéseket fogalmaz meg. A horoszkóp alapján december 11-ig nem lesz könnyű dolga Szoboszlainak. Ez azért sem túl biztató, mert szerdán este (21:15) a Sunderlandot fogadják hazai pályán. Ezt a mérkőzést mindenképpen meg kell nyernie Arne Slot együttesének, hiszen könnyen lehet, hogy a holland tréner menesztése ismét szóba kerül, ha ez nem sikerül. A hétközi Premier League-forduló után sem lesz egyszerű feladata a Liverpoolnak: szombaton (18:30) a Leeds ellen lép pályára, majd jövő héten kedden (21:00) Inter-Liverpool találkozót rendeznek a Bajnokok Ligája alapszakaszában.
A csillagállás szerint Szoboszlai Dominik olyan személlyel kerül szembe a következő napokban, akivel szemben nem sok esélye lesz. Horoszkópja figyelmezteti: ebben a helyzetben a visszafogottság és a csend lehet a legjobb választás, mert így elkerülhet egy komoly kudarcot.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.