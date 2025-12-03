Fájó döntés, Arne Slot nem számít Kerkez Milosra

A címvédő Liverpool a Sunderlandet fogadja szerdán (21.15, tv: Spíler 1) az angol labdarúgó-bajnokság hétközi, 14. fordulójában. A hazaiak csupán a nyolcadik helyen állnak a tabellán, míg a Sunderland a hatodikat foglalja el. A Liverpool a múlt hétvégén a West Ham United vendégeként megszerezte a három pontot, Arne Slot együttese a Premier League-ben legutóbb szeptemberben tudott egymást követő két mérkőzést megnyerni.

Arne Slot kezdőcsapatot hirdetett a Liverpool-Sunderland meccsre Fotó: AFP

Slot egyetlen magyart jelölt a szerdai kezdőcsapatába, Kerkez Milos ezúttal a cserék közé került, Szoboszlai Dominik pedig Mohamed Szalah posztján fog játszani.

Liverpool-Sunderland kezdőcsapat

Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Szoboszlai, Wirtz, Gakpo - Isak.

Our starting line-up to take on Sunderland 👥🔴 #LIVSUN — Liverpool FC (@LFC) December 3, 2025

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

Részletek itt!