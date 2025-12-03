Fájó döntés, Arne Slot nem számít Kerkez Milosra

A címvédő Liverpool a Sunderlandet fogadja szerdán (21.15, tv: Spíler 1) az angol labdarúgó-bajnokság hétközi, 14. fordulójában. A hazaiak csupán a nyolcadik helyen állnak a tabellán, míg a Sunderland a hatodikat foglalja el. A Liverpool a múlt hétvégén a West Ham United vendégeként megszerezte a három pontot, Arne Slot együttese a Premier League-ben legutóbb szeptemberben tudott egymást követő két mérkőzést megnyerni.
Slot egyetlen magyart jelölt a szerdai kezdőcsapatába, Kerkez Milos ezúttal a cserék közé került, Szoboszlai Dominik pedig Mohamed Szalah posztján fog játszani.
Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Szoboszlai, Wirtz, Gakpo - Isak.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
