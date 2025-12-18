Traumáiról vallott a Liverpool-sztárja, erről még sosem beszélt senkinek

A Liverpool egyik legfényesebb csillagának pályafutása mögött nehézségek is húzódnak. Ezekről az érzésekről beszélt őszintén Hugo Ekitiké, akivel a Vörösök hivatalos oldala készített hosszabb interjút, "Egy nap vele" címmel . A francia válogatott támadó az angol rekordbajnok egyik legbiztosabb pontja, 15 bajnoki mérkőzésen hét gólt és egy gólpasszt jegyez. Bár a pályán minden a legnagyobb rendben van, Ekitikének is vannak olyan személyes traumái, amelyekről eddig még soha nem beszélt a nyilvánosság előtt.

Hugo Ekitiké traumáiról vallott, sokszor érezte magát egyedül / Fotó: Liverpool FC

Hugo Ekitiké: Egyedül voltam

A mindössze 23 éves csatár eddigi pályafutása során már négy országban élt és futballozott: Franciaországban, Dániában, Németországban, most pedig Angliában.

Amikor Dániában játszottam, az volt életem talán legnehezebb időszaka. Egyedül éltem egy teljesen idegen országban, a COVID idején. Nem is a futballról szólt, hanem az életről. Arról, hogy megtanulj együtt élni önmagaddal

- mondta Ekitiké, aki hálás, amiért Liverpoolba igazolt, mert úgy véli, sokkal nagyobb sikereket érhet el.

Az életem teljesen megváltozott, mióta ide szerződtem. Még híresebb vagyok a hazámban, a meccseim színvonala is magasabb, ez egyszerűen egy más élet.

Ekitikének van egy titkos élete, amitől eddig senki nem tudott. A francia focistának két Instagram-oldala van. A fő oldalát csak a futballal kapcsolatos híreket osztja meg, a másik odalán pedig hétköznapi emberként mutatja meg magát. Az interjúban azt is kifejtette, miért van erre szüksége.

Amikor felmegyek a fő fiókomra, tudom, hogy csak futballos dolgokat posztolhatok. Nem nagyon tudod megmutatni, hogy épp boldog vagy, vagy épp szomorú. A második fiókot azért szeretem, mert sokkal inkább a hangulatról szól. Megmutathatom, hogyan érzem magam és mit szeretek igazán

- nyilatkozta a csatár, aki szerint saját maga is egy átlagember, ezt szeretné megmutatni mindenkinek.

Szüksége van erre az embereknek, mert általában csak a tökéletesre szerkesztett futballista-posztokat látják. Én is ember vagyok. Csak meg akarom mutatni, hogy ugyanolyan vagyok, mint bárki más. Szerintem több játékosnak kellene ezt csinálnia.