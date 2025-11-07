Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Pelé forog a sírjában, rá sem ismerni csodás villájára - Videó

Pelé
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 09:00
Nem egészen három évvel a legedás futballista halála után elhagyatottan áll egykori villája. Így fest most kívülről-belülről Pelé korábbi gyönyörű otthona.
Luan Daniel a barátaival együtt elhagyatott, üresen álló és romló állapotú épületeket fedeznek föl Brazíliában. Az egyik felfedezett luxusvilla a világ valaha volt egyik legjobb és legsikeresebb labdarúgója, Pelé otthona volt.

Még három éve sem halt meg Pelé, de hajdani villája lassan az enyészeté lesz
Fotó:  Getty Images

Pelé (polgári nevén: Edson Arantes do Nascimento) háromszor nyert világbajnoki címet a brazil válogatott tagjaként. 2022. december 29-én, 82 évesen hunyt el. 

Így néz most ki Pelé villája

A Santos-legenda sikerei, góljai, játéka emléke a jelek szerint sokkal maradandóbb, mint a lassan enyészetté váló egykori villája.

"Felfedeztük Pelé hatalmas, elhagyatott kastélyát, egy egész háztömböt, amely ma csak csendet és emlékeket rejt. Lehetetlen volt nem elérzékenyülni látva, hogyan élt valaki, aki meghódította a világot, aki Brazíliát a csúcsra vitte. Egy hatalmas hely... mint maga a király öröksége" – kommentálta Luan Daniel a felvételt.

 

