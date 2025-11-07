"Már nincs panaszom" – jobb szemére megvakult, de meccsre megy a Fradi legendája

Mucha József, aki labdarúgóként és trénerként is szolgálta a Fradit, augusztusban vérmérgezés gyanújával került kórházba, s mivel az élete veszélyben forgott, műtétre is szükség volt.
Azon kívül, hogy a jobb szememre megvakultam, nincs már egyéb egészségügyi panaszom, ezért azt tervezem, hogy a fiammal és más régi barátaimmal kiutazom Nottinghambe a Fradi EL-meccsére. Orvosi kontrollra járok, de a szemészeten semmi jóval nem kecsegtetnek, ami azért kellemetlen, mert a jobb szemem tökéletes volt, míg az ép balra 1.70 dioptriás lencsét írtak fel. Rákényszerülök egy multifokálisra is, mert az olvasáshoz nem elegendő az utcai szemüvegem
– újságolta a Borsnak a hatszoros válogatott, az FTC-ben 252 térmérkőzést vívott Mucha.
A Ludogorec elleni csütörtöki 3-1-es Európa-liga diadal végén elégedetten felsóhajtott: végre igazán sínen van az FTC, mely még azt a luxust is megengedhette magának, hogy Varga Barnabás csak a második félidőben állt be.
Igaz, a 70. perc táján érezhető volt, hogy középpályás sorunk nem kellő hatékonysággal szűr, ezért a védelmünkre jelentős nyomás nehezedett. Tudtam, emiatt gólt kapunk. Dehát ne legyünk telhetetlenek
– tette hozzá Mucha.
