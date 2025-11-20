Hatalmas érvágás Liverpoolban, Szoboszlaival el kell beszélgetni

Két játékosával, köztük Szoboszlai Dominikkal is el kell beszélgetnie Arne Slot vezetőedzőnek a szombati Liverpool-Nottingham bajnoki mérkőzés (16:00, tv: Spíler 1) előtt. A magyar válogatott középpályás és csapattársa, Conor Bradley nem játszhatnak a következő találkozón, ha most sárga lapot kapnak – írja a Mandiner. Szoboszlai kiesése pedig nagy érvágás lenne a Vörösöknek, mert eddig a szezonban ő a csapat legjobbja.
A Premier League 19. helyén álló Nottingham Forest nem tűnik legyőzhetetlennek, de mint ismert, a Liverpool az előző 6 bajnokiból csak egyet nyert meg. Ráadásul Szoboszlainak és Bradleynek – akiknek négy sárgájuk van a szezonban – még arra is oda kell figyelniük, hogy ne gyűjtsenek be egy újabb figyelmeztetést, mert akkor ki kell hagyniuk a West Ham United elleni bajnokit. Az észak-ír jobbhátvéd kiesése is okozna fejtörést Arne Slotnak, de Szoboszlai elvesztése lenne a legnagyobb érvágás. A The Standard újságírója szerint éppen ezért a holland szakembernek el kell beszélgetnie a két kulcsjátékosával.
Liverpoolban azért aggódnak a legjobban, ha mindkét játékos megkapja az ötödik sárga lapját. A másik jobbhátvéd, Jeremie Frimpong ugyanis sérült, és így Szoboszlai sem tudna beugrani a posztra, mint tette azt korábban a szezon elején. A másik magyar focistának, Kerkez Milosnak is oda kell figyelnie a következő mérkőzéseken, ugyanis ő rendelkezik a második legtöbb sárga lappal ebben a szezonban, szám szerint hárommal.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
