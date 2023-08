„Nem akartam eljönni" – zokogva búcsúzott Lionel Messi

Két éve az egész világot megdöbbentette Lionel Messi, aki imádott klubjától, a Barcelonától a Paris SG-hez szerződött. A ma már Amerikában focizó klasszis most bevallotta, nem kívánt eljönni a katalánoktól, a búcsú idején meg is siratta, csakhogy a katalán klub anyagi csőd elé nézett. Ekkor érkezett a Paris SG ajánlata. Ottani szereplésével sem volt elégedetlen, de nem érezte jól magát a francia fővárosban. A drukkerek is kikezdték, ráadásul a világbajnok futballistát a klubvezetés egy kereskedelmi szerződése miatt megejtett, engedély nélküli szaúdi utazása miatt megbüntette.

Mint mondta, egy éjszaka alatt hozta meg a döntést.

Nem akartam eljönni, Barcelonában akartam maradni, aztán viszont nehéz volt Párizsban élni, játszani, pont az ellenkezője annak, mint ami itt és most történik velem

– idézi a Daily Mail a focistát.

Döntésének okairól mesélt a focista Fotó: AFP

Nem vitás, az argentin fenomén érkezése nagyot lendített az Inter Miami játékán, és ez még a csak a kezdetet.

A klub igyekszik tovább növekedni, vezetése sokat fektet a jövőbe, jelentős változtatásokat ejt meg azért, hogy egy referenciaként szolgáló, és címeket nyerő csapatot építsen.

Amióta Messi Miamiba érkezett, hat meccsen kilenc gólt szerzett.

Remek érzés, hogy az Inter-drukkerek jönnek a meccsekre, a stadion mindig tele van, amikor otthon játszunk. Az Inter fiatal klub, mindössze három éve alapították, így az első bajnoki cím megszerzése szép lenne

– tűzte ki a célt.