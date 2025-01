Sikoltoztak a lányok, Kerkez Milos félmeztelen teste pánikot okozott a stadionban

A második angliai szezonjára végleg alapember és közönségkedvenc lett Kerkez Milos. A Bournemouth magyar válogatott játékosa nem csak a helyi drukkerek, az ellenfelek körében is népszerű. Nem csoda, hogy a legnagyobb riválisok is szívesen látnák a klubban a ballábas játékost. A Bournemouth állítólag már 40 millió fontnál is többet kérhet érte, de még így sem biztos, hogy eladja a 21 éves védőt, aki idén már két gólt szerzett a Premier League meglepetéscsapatában.

Kerkez egy hete a Newcastle ellen talált be / Fotó: AFP

Kerkez és társai szombaton a dobogós Nottingham ellen arattak csodálatos diadalt, hazai pályán 5-0-ra verték riválisukat. A meccs után Kerkez még egy ajándékot is adott, kidobta a mezét a drukkereknek. A TikTok-ra felkerült videóból kiderül, Milos kisebb hisztériát okozott a lelátón, annyira szerette volna mindenki megkaparintani a felsőjét. Végül egy fiatal lány lett a nyertes.

Kerkez elszomorított mindenkit Liverpoolban

Továbbra sem tudni, hogy a nyári átigazolási szezon után hol folytatja a pályafutását Kerkez Milos. Mindenesetre egy szurkolói videóban kerek-perec kijelentette, hiába reménykednek Szoboszlai Dominikék, nem megy Liverpoolba.