„Sokkolt a halála" - búcsúzik a kapitánytól a Fradi egykori csatára

Sorin Cigan, az Ajka NB II-es futballcsapatának pályaedzője májusban még szót váltott a szerdán 88 éves korában elhunyt Jenei Imrével, a magyar és a román válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki edzőként 1986-ban BEK-győztes volt a Steaua Bukaresttel.

Jenei Imre 88 évesen hunyt el Fotó: Mirkó István

Tartom a kapcsolatot a volt Steaua-klasszis Bölöni Lászlóval, aki tavasszal arra kért, hogy látogassam meg Imre bácsit, aki több alkalommal sem vette a telefonját

– mondta a Borsnak az Újpest és a Ferencváros egykori kiváló támadója. Jenei Imre örömmel fogadta nagyváradi lakásában Cigant. Kiderült, a szakember azért nem vette fel a telefont, mert napközben is sokat szunyókált.

Nekem azt mondta, nincs semmi baja. Szívesen sétált – mindig kísérettel - Nagyvárad központjában. Utolsó beszélgetésünk alkalmával csakis a labdarúgásról esett szó. Elemezte a román futball helyzetét, és megjegyezte: mivel járatos a magyar viszonyokban, erősebbnek véli Marco Rossi szövetségi kapitány együttesét a románénál. Amikor még Magyarországon dolgozott kapitányként, Détári Lajos volt a kedvence. Többször hangsúlyozta, a magyar futball annak köszönheti mai respektjét, hogy a sportágat kedvelő Orbán Viktor miniszterelnök mindent elkövet a körülmények javítása érdekében

- folytatta Cigan.

Az újabb látogatás már elmaradt Jenei Imre lakásán

A 61 éves román támadó májusban azzal búcsúzott a szakembertől, hogy majd újra meglátogatja. Sajnos ez már nem történt meg...

Imre bácsi halála valósággal sokkolt...

– mondta Cigan.

A magyar labdarúgó-válogatottat 1992-1993-ban 14 hivatalos mérkőzésen szövetségi kapitányként irányító Jenei Imrét szombaton Nagyváradon katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra a felesége mellé.