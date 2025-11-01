Nem egy Suzuki: Annyiba kerül C. Ronaldo fiának első autója, mint egy tucat Vitara

Bár jogosítványa még nincsen, 15 évesen megkapta az első autóját a portugál világklasszis fia, Cristiano Ronaldo Jr. A Lamborghini 300 ezer euróba, azaz több mint 116 millió forintba kerül.

15 évesen megkapta az első autóját Cristiano Ronaldo Jr. Fotó: Pixsell/MB Media / Getty Images

Az ötszörös Aranylabdás Cristiano Ronaldo legidősebb fia nemrég meghívót kapott az U16-os portugál válogatottba, miután az Al-Nassr akadémiáján kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az ifjú tehetség nagyon hasonlít az édesapjára, ő is balszélsőként játszik, akárcsak Ronaldo a pályafutása elején. Ráadásul apa és fia is a 7-es mezszámot viseli a hátán.

Cristiano Ronaldo Jr. autója drágább, mint az édesapjáé

Hogy a klubcsapatában nyújtott teljesítményéért vagy a válogatott meghívóért kapta-e meg az első autóját, azt nem tudni, de egy biztos, a Lamborghini Urus márkájú, 650 lóerős luxus SUV sokkal drágább, mint Cristiano Ronaldo első kocsija volt. A portugál klasszis először egy Audi S3-at vett magának – mielőtt hatalmas autógyűjteményt halmozott fel. Cristiano Ronaldo Jr. kocsija viszont – amely 3,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebessége pedig 305 km/óra – 300 ezer euróba, azaz több mint 116 millió forintba kerül. Ebből az összegből Magyarországon egy tucat vadiúj Suzuki Vitarát lehet kapni, bár az is ritka, ha valakinek az első kocsija egyenesen a szalonból gurul ki. Főleg, hogy Cristiano Ronaldo fia egyelőre csak utasként élvezheti az autó kényelmét, mert még csak 15 éves és nincsen jogosítványa – írja a Goals nevű X-oldal.