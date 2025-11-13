Összeesett a BL-meccsen, agysérüléssel szállították kórházba az Atlético Madrid focistáját

Vérfagyasztó jelenetsorok után traumás agysérüléssel kórházba került Andrea Medina, az Atlético Madrid női csapatának 21 éves spanyol focistáját, miután szerda este egy ütközés után földre rogyott a Juventus elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Medina a találkozó 73. percében egy becsúszó szerelést követően a szögletzászló közelében esett össze.

A játékvezetők és a játékosok azonnal Andrea Medina segítségére siettek / Fotó: X

A játékvezető asszisztens, aki pár méterre volt az esettől, stabil oldalfekvésbe helyezte a játékost. Hosszan tartó ápolás után hordágyon vitték le a pályáról, és mentőautóval kórházba szállították – írja a The Athletic.

A focista jól van, de orvosi megfigyelés alatt marad, hogy további vizsgálatokat végezzenek rajta

– nyugtatta meg a szurkolókat hivatalos közleményében a klub.

Andrea Medina fue sustituida al sufrir un traumatismo craneoencefálico. La futbolista se encuentra bien pero ha sido trasladada a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias. — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) November 12, 2025

Felépülhet a sérülésből Andrea Medina?

Bár a klub azonnali jelentése pozitív, még nem tudni, mennyi időbe telik a felépülése, és mikor térhet vissza a teljes értékű edzésekhez és a mérkőzésekhez.

A mérkőzést a megrázó esemény ellenére sem szakították félbe: az Atlético Madrid végül 2-1-es vereséget szenvedett a Juventus ellen.