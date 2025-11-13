Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Összeesett a BL-meccsen, agysérüléssel szállították kórházba az Atlético Madrid focistáját

súlyos sérülés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 16:30
Atlético Madriddrámaagysérülés
Drámai esemény árnyékolta be az Atlético Madrid-Juventus női Bajnokok Ligája-mérkőzést. Andrea Medina, a spanyol csapat játékosa súlyos fejsérülést szenvedett.

Vérfagyasztó jelenetsorok után traumás agysérüléssel kórházba került Andrea Medina, az Atlético Madrid női csapatának 21 éves spanyol focistáját, miután szerda este egy ütközés után földre rogyott a Juventus elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Medina a találkozó 73. percében egy becsúszó szerelést követően a szögletzászló közelében esett össze.

A játékvezetők és a játékosok azonnal Andrea Medina segítségére siettek
A játékvezetők és a játékosok azonnal Andrea Medina segítségére siettek / Fotó: X

A játékvezető asszisztens, aki pár méterre volt az esettől, stabil oldalfekvésbe helyezte a játékost. Hosszan tartó ápolás után hordágyon vitték le a pályáról, és mentőautóval kórházba szállították – írja a The Athletic.

A focista jól van, de orvosi megfigyelés alatt marad, hogy további vizsgálatokat végezzenek rajta

– nyugtatta meg a szurkolókat hivatalos közleményében a klub.

Felépülhet a sérülésből Andrea Medina?

Bár a klub azonnali jelentése pozitív, még nem tudni, mennyi időbe telik a felépülése, és mikor térhet vissza a teljes értékű edzésekhez és a mérkőzésekhez.

A mérkőzést a megrázó esemény ellenére sem szakították félbe: az Atlético Madrid végül 2-1-es vereséget szenvedett a Juventus ellen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
