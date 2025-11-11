Öröm és boldogság, eljegyezték a világsztár meseszép lányát

Újabb eljegyzési öröm hódította meg Alan Shearer családját. A legendás angol csatár meseszép lánya, a 33 éves Chloe Shearer igent mondott rögbijátékos párjának, Micky Youngnak. A lánykérés Newcastle-ben, a Wylam Brewery nevű népszerű helyszínen történt, ahol Micky egy romantikus pillanatban tette fel a nagy kérdést. A boldog menyasszony több fotót is megosztott a megható eseményről az Instagramon, a képaláírásban pedig egy humoros, névjátékos üzenettel jelentette be a hírt: „Forever YOUNG”, vagyis „Örökké fiatal” - utalva ezzel leendő férje nevére.
Chloe Shearer párja, Micky Young 2023-ban vonult vissza profi rögbipályafutása után, karrierje legnagyobb részét a Newcastle Falcons csapatában töltötte a Premiershipben, de játszott a Leicester Tigers-ben, a Bath-ben, valamint rövid ideig a francia Toulon és Gloucester mezét is magára ölthette. Most azonban egy új szerep vár rá, hiszen vőlegény lett - írta az Origo.
A friss eljegyzés híre természetesen eljutott Chloe édesapjához, Alan Shearerhez is, aki nem hazudtolta meg humorérzékét. A Match of the Day szakértője egyetlen mondattal reagált lánya bejegyzésére:
Már épp itt volt az ideje!
- írta, utalva arra, hogy nagyon várta már a pillanatot. A család másik büszkesége, Alan Shearer másik lánya, Hollie Shearer sem maradt csendben:
A világ legjobb híre! A nővérem eljegyezte magát!
- osztotta meg követőivel.
Érdekesség, hogy a legendás labdarúgó másik lánya, Hollie tavaly decemberben mondott igent párjának, Joe Marchantnak, az angol rögbiválogatott játékosának. A romantikus lánykérés Párizsban, az Eiffel-toronynál zajlott, és azóta a pár Franciaországban él, miután Marchant a Stade Français csapatához szerződött.
Úgy tűnik, Alan Shearer háza táján mostanában duplázódik a boldogság: két lány, két sportoló vőlegény, és két eljegyzés egy éven belül.
