Ennyi volt, odaveszett Tóth Alex és Pécsi Ármin reménye

A tavalyi szavazás után idén sem került be magyar labdarúgó a Tuttosport olasz sportnapilap szervezte Golden Boy-díj 25 döntőse közé. Pedig az év legjobb 21 év alatti focistájának kiosztott trófeára esélyes 100 jelölt között két kiugró tehetségünk is szerepelt: Pécsi Ármin, a Liverpool 20 éves kapusa és Tóth Alex, az FTC 19 éves középpályása. Ők azonban most nem tudtak Szoboszlai Dominikék örökébe lépni.

Ami Szoboszlainak (balra) 2020-ban sikerült, az most nem jött össze Tóth Alexnek: lemaradt a Golden Boy-díj döntőjéről Fotó: AFP

Az úgynevezett Golden Boy-index legutóbbi frissítésekor Pécsi a 43., Tóth a 91. helyen állt a rangsorban, amelyből az első 20 került be a döntőbe, kiegészülve a torinói sportújság jelölte 5 szabadkártyással.

A 2025-ös Golden Boy-díj 25 döntőse: Pau Cubarsí (Barcelona, Spanyolország), Desiré Doué (Paris Saint-Germain, Franciország), Dean Huijsen (Real Madrid, Spanyolország), Kenan Yildiz (Juventus, Törökország), Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anglia), Warren Zaire-Emery (PSG, Franciaország), Arda Güler (Real Madrid, Törökország), Franco Mastantuono (Real Madrid, Argentína), Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea, Hollandia), Geovany Quenda (Sporting CP), Estevao (Chelsea, Brazília), Leny Yoro (Manchester United), Senny Mayulu (PSG), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Nico O’Reilly (Manchester City, Anglia), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, Marokkó), Rodrigo Mora (Porto), Giovanni Leoni (Liverpool), Victor Froholdt (Porto, Dánia), Lucas Bergvall (Tottenham, Svédország), Francesco Pio Esposito (Inter, Olaszország), Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Chelsea, Strasbourg), Alekszandar Sztankovics (Club Brugge, Szerbia).

Az eddigi szavazás során havonta 20-20 fővel csökkentett mezőnyből kikerült 25 finalista közül ötven futballszakíró – köztük Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője – pontokra váltott ötfős sorrendje alapján kerül majd ki a győztes. Az eredményt novemberben jelentik be.

Tóth Alexék előtt Kerkez volt legutóbb a listán

A győztes biztosan nem lehet a tavalyi Golden Boy, a listát idén is vezető Lamine Yamal, mert a Barcelona és a spanyol válogatott 18 éves szélsője a szabályzat értelmében nem védhet címet. Most a szeptemberi index szerint jó eséllyel a Pau Cubarsí (Barcelona), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Dean Huijsen (Real Madrid) hármasból kerülhet ki a díjazott.