Szoboszlai után újabb válogatott focista növesztette meg a haját, rá sem lehet ismerni

Szoboszlai Dominik után újabb magyar válogatott focista változtatta meg a frizuráját. Mocsi Attila haja volt már rövid és szőke is, a török Rizespor védője most viszont olyan hosszú tincseket növesztett, mint a csapatkapitány.
A Liverpool magyar középpályásának úgy fest, bevált a hosszú haj, ugyanis amikor legutóbb elment a Barbersno1 szalonba, csak kisebb igazítást kért. A fodrászat a TikTok-csatornájára töltött fel egy videót Szoboszlairól, amely vegyes érzéseket váltott ki a rajongókban. Többen úgy gondolják, hogy jobban állt neki a rövid haj. Ennek ellenére újabb magyar válogatott focista döntött úgy, hogy megnöveszti a tincseit.
Mocsi Attila legutóbb 2023-ban játszott Magyarországon, a Zalaegerszeg szurkolói azonban még rövid, szőkére festett hajjal emlékezhetnek egykori kedvencükre, aki ma már a török Rizesporban focizik, és egészen más frizurára váltott. Hosszú tincsekkel érkezett meg hétfőn Telkibe, hogy felkészüljön az Örményország és a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőkre.
Mocsi nemrég arról beszélt a Nemzeti Sportrádiónak, hogy az Írország elleni világbajnoki-selejtezőt fogja fel a debütálásának a válogatottban. Mert bár Marco Rossi szövetségi kapitány már a Koszovó ellen is pályára küldte pár percre, ott állítása szerint nem tudott sok érdemlegeset hozzátenni a játékhoz.
Lehet kifogásokat keresni, hogy ki nem játszik, de az a lényeg, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést
– nyilatkozta Mocsi Attila arról, hogy a szombati mérkőzésen meg kell vetni az örményeket (18:00, tv: M4 Sport).
A Rizespor védője arról is beszélt az interjúban, anélkül, hogy fényezné magát, de szerinte az ő jó játékának és Sallai Rolandnak is köszönhetően lettek vonzóbban a magyar játékosok Törökországban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.