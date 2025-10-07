Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai után újabb válogatott focista növesztette meg a haját, rá sem lehet ismerni

Mocsi Attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 19:00
hajSzoboszlai Dominik
Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott focistára. Mocsi Attila haja úgy megnőtt, mint Szoboszlai Dominiké.
B.
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik után újabb magyar válogatott focista változtatta meg a frizuráját. Mocsi Attila haja volt már rövid és szőke is, a török Rizespor védője most viszont olyan hosszú tincseket növesztett, mint a csapatkapitány.

Mocsi Attila haja
Mocsi Attila (jobbra) haja úgy megnőtt, mint Szoboszlai Dominiké Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Liverpool magyar középpályásának úgy fest, bevált a hosszú haj, ugyanis amikor legutóbb elment a Barbersno1 szalonba, csak kisebb igazítást kért. A fodrászat a TikTok-csatornájára töltött fel egy videót Szoboszlairól, amely vegyes érzéseket váltott ki a rajongókban. Többen úgy gondolják, hogy jobban állt neki a rövid haj. Ennek ellenére újabb magyar válogatott focista döntött úgy, hogy megnöveszti a tincseit. 

Mocsi Attila legutóbb 2023-ban játszott Magyarországon Fotó: Szabó Miklós

Mocsi Attila legutóbb 2023-ban játszott Magyarországon, a Zalaegerszeg szurkolói azonban még rövid, szőkére festett hajjal emlékezhetnek egykori kedvencükre, aki ma már a török Rizesporban focizik, és egészen más frizurára váltott. Hosszú tincsekkel érkezett meg hétfőn Telkibe, hogy felkészüljön az Örményország és a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőkre.

A Rizespor védője egészen más frizurára váltott Fotó: MLSZ

Mocsi Attila: Az örményeket meg kell verni

Mocsi nemrég arról beszélt a Nemzeti Sportrádiónak, hogy az Írország elleni világbajnoki-selejtezőt fogja fel a debütálásának a válogatottban. Mert bár Marco Rossi szövetségi kapitány már a Koszovó ellen is pályára küldte pár percre, ott állítása szerint nem tudott sok érdemlegeset hozzátenni a játékhoz.

Lehet kifogásokat keresni, hogy ki nem játszik, de az a lényeg, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést

– nyilatkozta Mocsi Attila arról, hogy a szombati mérkőzésen meg kell vetni az örményeket (18:00, tv: M4 Sport).

A Rizespor védője arról is beszélt az interjúban, anélkül, hogy fényezné magát, de szerinte az ő jó játékának és Sallai Rolandnak is köszönhetően lettek vonzóbban a magyar játékosok Törökországban.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu