Szörnyű tragédia, elhunyt a brazilok fiatal reménysége

A brazil futballvilágot mélyen megrázta a hír, hogy tragikus körülmények között elhunyt Antony Ylano, a Piaui U20-as csapat fiatal játékosa. A mindössze 20 éves labdarúgó hétfő hajnalban szenvedett halálos balesetet, amikor motorjával nekicsapódott egy útra tévedt tehénnek.
A biztonsági kamerák felvételei szerint öt tehén – négy felnőtt és egy borjú – sétált az úton, amikor Ylano motorja nagy sebességgel nekiment az egyik állatnak. A futballistának esélye sem volt kikerülni a csordát, az ütközés után a földre zuhant, és mozdulatlanul maradt. Két szemtanú azonnal a segítségére sietett, ám a rendőrség később megerősítette: a fiatal játékos a helyszínen életét vesztette - írta az Origo.
A fiatal sztár korábban az Altos és a Fluminense-PI csapatainál is futballozott, mielőtt a Piaui U20-as együtteséhez igazolt. A tehetséges támadó 2024-ben és 2025-ben is bajnoki címet ünnepelhetett a Piaui állami bajnokságban, és épp kedden indult volna csapatával Fortaleza városába, hogy részt vegyen a Brazil U20-as kupameccsen.
Korábbi klubjai és jelenlegi csapata egyaránt megrendülten búcsúztak tőle. A közösségi oldalaikon közzétett üzenetekben „mély szomorúságukat” fejezték ki, és részvétüket nyilvánították a fiatal sportoló családjának és barátainak.
