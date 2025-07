„Csak örülök, hogy élek" - szívszorító történet a klub-vb magyaros elődöntőjében

Első ránézésre akár egy magyar válogatott meccsnek is tűnhetne: a Fluminense szurkolói lelkesen lengetik a piros-fehér-zöld zászlókat – nem hazafias okokból, hanem mert a brazil klub színei egyeznek a magyar nemzeti színekkel. A túloldalon pedig a Chelsea valószínűleg a vadonatúj idegenbeli mezben játszik, amelynek dizájnját hivatalosan is a magyar zászló színei inspirálták – ezt maga a klub jelentette be az új szerelést bemutató sajtóanyagban. A retró stílusú, szponzor nélküli mez a hetvenes évek klasszikus csíkos mezére hajaz, és már most hatalmas sikert aratott a szurkolók körében. Ha ez nem lenne elég, Thiago Silva, a Fluminense játékosa, korábbi csapata, a Chelsea ellen (21.00, Tv: M4-sport) lép pályára (négy évet töltött el a Stamford Bridge-en).

Piros-fehér-zöld: Thiago Silva csapatának szurkolói. Fotó: AFP



Thiago Silva a halál torkából jött vissza

Thiago Silva, a Fluminense csapatkapitánya. Fotó: AFP

Silva története önmagában is filmre kívánkozik: húsz évvel ezelőtt, 2005-ben egy moszkvai kórházban tuberkulózissal küzdött az életéért. A Porto leigazolta, majd hat nap után továbbpasszolta a Dinamo Moszkvának – de ott már nem játszott meccset sem, mert az orvosok diagnosztizálták a súlyos betegséget. A tüdőgyulladáson túl már az élete is veszélyben volt.

Ha két héttel később kerülök be a kórházba, már nem élek

– mondta a játékos, aki mindössze 54 kilóra fogyott, és azon gondolkodott, befejezi a futballt. Az édesanyja volt az, aki visszarántotta a mélypontról, és végül a Fluminensében kezdte újra a karrierjét – oxigénmaszkkal futott száz métert, de Ivo Wortmann edző hitt benne, és meg is hálálta.



Silva, a vezető, a harcos, a legenda



Ezután már álomszerű volt a folytatás: Milan, PSG, majd Chelsea – ahol végül 2021-ben, 36 évesen megnyerte a Bajnokok Ligáját. A londoni klubnál nem csak bajnok lett, hanem valódi példakép, vezér és közönségkedvenc is. Amikor 2024 májusában elbúcsúzott a Stamford Bridge-től, nem csak egy tapasztalt játékos köszönt el – hanem egy igazi legenda.

És most, a Fluminense színeiben, negyvenévesen újra ott van az elitben. Az al-Hilal elleni negyeddöntő után térdre ereszkedett, és az ég felé nézett.



Csak örülök, hogy élek. És hogy még mindig azt csinálhatom, amit szeretek

- nyilatkozta az al-Hilal mérkőzés után a Thiago Silva, aki kedden este a Chelsea-Fluminense meccsen főszereplő lehet - írja a Magyar Nemzet.