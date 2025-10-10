Itt az új álompár: terhes feleségét csalta meg a futballsztár

Alighogy kimondták a válását az iskolában megismert feleségétől, Shanga Hussaintól, a nyilvánosság előtt először mutatkozott együtt új szerelmével Emil Forsberg. Az RB Leipzignél 9 évet lehúzott, de tavaly óta a New York Red Bulls erősítő, 33 éves svéd futballsztár választottja sem akárki: Fanny Ernestam már 17 évesen, 2016-ban hazájuk hármasugróbajnoka volt. Vagyis sportos álompár született – más kérdés, hogy Forsberg exe szerint rémálomba illő körülmények között.

Emil Forsberg tagadja exfelesége vádjait, de máris új álompárt alkot azzal a bizonyos harmadikkal

Fotó: Getty Images

Sem a 90-szeres svéd válogatott csatár, sem a 26 éves atléta lány nem árul el részleteket a kapcsolatuk kezdetéről. Forsberg most, immár frissen elvált férfiként először közölt az Instagramon közös fotót a szőke szépséggel (az alábbi képen a másik pár a visszavonult futballista, Petter Thelin és párja).

Mikor ismerkedett össze az új svéd álompár?

Az időzítés felerősítette azt a gyanút, hogy a kapcsolatuk nem újkeletű.

Jobbra a futballsztár Emil Forsberg és a hármasugróbajnok Fanny Ernestam

Fotó: Instagram/eforsberg10

Egy biztos: Forsberg tagadja exfelesége vádjait. A két kislányukat, a hétéves Florence-t és a kétéves Sienát nevelő Shanga a botrányos válásuk során ugyanis azt vágta a fejéhez, hogy már a második terhessége idején megcsalta őt Fannyval. Sőt, a férfi állítólag a 2024 januári New Yorkba költözésekor megszakított minden kapcsolatot addigi családjával.

Azóta persze már rég megszületett a második lányuk, de a hajdani álompár válását is kimondták végre a nagy sárdobálás után. Mindketten igyekeznek előre tekinteni és élni tovább az életüket.

Forsberg és új szerelme most New Yorkban élnek együtt, ahová 2026 végéig köti szerződés Gulácsi Péter, Orbán Willi és Szoboszlai Dominik egykori lipcsei csapattársát.