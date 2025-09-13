„Ez meggondolatlan lépés volt” - túl korán ment külföldre a magyar válogatott csatára

Az MTK-val 1987-ban bajnoki címet nyert kapus, Gáspár József úgy véli, egykori klubja túl korán adott túl a válogatott kerettag támadón, Molnár Rajmundon, aki a lengyel Pogon Szczecinhez szerződött, és öt góllal vezeti az NB I góllövőlistáját.

Molnár Rajmund (fehérben) Lengyelországban folytatja / Fotó: Czinege Melinda

A klub belügyeiben, illetve céljaiban egyébként tájékozatlan emberként állítom: ez korai és meggondolatlan lépés. A lengyel bajnokságban hetedik Pogon aligha szolgálja a játékos fejlődését. Manapság a fiatal magyar futballistáknak Nyugat felé kell orientálódniuk, és nem Keletre, mert szakmailag az az érdekük. Meglehet, a lengyelektől befolyt átigazolási díj egy időre jól jön az MTK-gazdálkodásnak, viszont elveszítette egy gólképes csatárát

– nyilatkozta a Borsnak Gáspár, aki egyelőre nem látja, kivel lehetne pótolni Molnárt. Ráadásul a szlovák Robert Polievka távozásáról is suttognak a Hungária körúton.

Molnár Rajmund szerepelt Rossi keretében

Abban bízom, hogy másik szélsőnk, Molnár Ádin felnő a feladathoz, és az örökifjú Bognár István továbbra is eredményes lesz. Annak örülök, hogy Kata Mihály marad, bár az ő szerepkörét illetően is vannak kétségeim. A védőfal előtti szűrő középpályásként játszatják, ettől függetlenül többször próbálkozhatna lövésekkel. Labdaszerzés után nem arra összpontosít, hogy előre indítsa meg a támadásokat, hanem jobbra vagy balra passzol, ami nem egy modern felfogás, bár előfordulhat, hogy Katát nem ilyen szellemben nevelték fiatalabb korában

– tette hozzá a négyszeres exválogatott Gáspár.

Molnár Rajmund szerepelt Marco Rossi mostani keretében, Írországba elutazott a magyar válogatottal, ám a portugálok elleni meccs előtt már nem számolt vele a szövetségi kapitány.